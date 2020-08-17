Ждите сюрпризов: гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака

Понедельник, 17 августа, — суетный день, сулящий немало сюрпризов, как приятных, так и не очень. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь.

ОВЕН

На службе все будет складываться неплохо. День хорош для встреч и проведения переговоров. В разговоре с начальством старайтесь обходить острые моменты, не ставьте вопрос ребром.

ТЕЛЕЦ

Финансовые вопросы выйдут на первый план. От крупных покупок сегодня желательно отказаться. Тщательно проверяйте документы, прежде чем поставить на них свою подпись.

БЛИЗНЕЦЫ

Из-за эмоционального перенапряжения или усталости возможны проблемы в отношениях с окружающими. Не спешите с выводами, спокойно выслушайте иную точку зрения. Возможно, в сказанном вы найдете рациональное зерно.

РАК

Благоприятное время для поездок и получения новых знаний. В семейных отношениях старайтесь услышать своих близких и ищите компромисс.

ЛЕВ

Гороскоп не советует делиться с кем бы то ни было своими сокровенными мыслями. Все, что творится у вас на душе, для других должно остаться тайной. Вечером устройте себе полноценный отдых.

ДЕВА

В этот день в вас может проснуться дух перфекциониста. Звезды предупреждают: в погоне за совершенством рискуете остаться в полном одиночестве. С осторожностью отнеситесь к заманчивым предложениям от малознакомых людей.

ВЕСЫ

Жизненный потенциал сейчас несколько снижен, поэтому не мешало бы ограничить нагрузки. Однако не следует перекладывать свои обязанности на чужие плечи — весьма вероятно, что вам могут оказать медвежью услугу.

СКОРПИОН

В этот день желательно навести порядок в делах и мыслях. На амурном фронте звезды сулят сплошные победы.

СТРЕЛЕЦ

Вас буквально может захлестнуть круговорот событий. Спокойствие, трезвый ум и четкий расчет помогут остаться на плаву и не потерять голову.

КОЗЕРОГ

Для вас в этот день будет весьма актуальной поговорка: «Глаза боятся, а руки делают». Не стоит останавливаться на полпути, вы с легкостью сумеете преодолеть все трудности и преграды.

ВОДОЛЕЙ

Прежде чем сделать доброе дело, следует посчитать до десяти. Помните сегодня об этом, особенно на службе, иначе ваша добродетель может обернуться против вас.

РЫБЫ

Не исключено, что придется несколько раз менять свои планы. Вполне вероятно, это будет связано с каким-то неожиданным визитом. Постарайтесь открыто не выказывать свое недовольство по этому поводу, иначе в будущем не оберетесь проблем.

Хорошего вам дня!

Ранее «ФАКТЫ» публиковали любовный гороскоп на август от Хаяла Алекперова — дважды победителя «Битвы экстрасенсов».

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