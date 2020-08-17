Спешка с выпуском вакцины Россией опасна: что говорят ученые на Западе о борьбе с COVID-19

В воскресенье, 16 августа, в России появился проморолик вакцины против коронавируса «Спутник V». Видео показывает Землю, которую «поглощает» смертельный вирус. Затем появляется «Спутник» с российским флагом, облетает планету и очищает ее от COVID-19.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», 11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой в мире вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V». Выпуск препарата начнется уже в августе, первыми вакцинацию пройдут медики. В гражданский оборот он поступит в январе 2021 года. Предполагается, что после прививки у человека выработается иммунитет к вирусу примерно на два года.

15 августа было объявлено о том, что в России начали производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил 16 августа, что правительство берет под свой контроль поставки вакцины, что поможет избежать дефицита.

При этом ведущие вирусологи из разных стран мира, включая и Россию, отнеслись к «Спутнику V» весьма скептически. Меньше чем за неделю после объявления о регистрации российской вакцины в ведущих зарубежных СМИ появились статьи, анализирующую не только эту критическую реакцию, но и реальную ситуацию с разработкой и вероятными сроками появления вакцины против коронавируса.

В этом материале «ФАКТЫ» собрали показавшиеся нам наиболее интересными публикации на эту важную тему.

Le Figaro (Франция)

Вывод на орбиту «Спутника-V» (так называется российская вакцина-кандидат) всех удивил, хотя, по признанию российских органов здравоохранения, вакцина поступит в гражданский оборот лишь с января 2021 года. Это не ставит ее в лучшую позицию в гонке за создание долгожданного средства против COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) упоминает более чем 140 проектов по созданию вакцины против коронавируса. Из них 28 находятся уже на стадии клинического тестирования, которое состоит из трех этапов оценки. Шесть уже вышли на финишную прямую и начали набор добровольцев для третьей фазы. Это последний этап клинического тестирования, в котором участвуют группы численностью до нескольких сотен человек.

Среди них американский стартап Moderna, а также британцы из Оксфордского университета с фармацевтической компанией AstraZeneca, немцы из компании BioNTech в союзе с компанией Pfizer (США) и, наконец, три китайские группы: Sinovac, Институты вирусологии в Ухане и Пекине.

«Чтобы третья фаза была эффективной, вирус должен широко циркулировать», — говорит Камилла Лохт, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований в Институте Пастера в Лилле. «Необходимо иметь возможность тестировать большое количество людей, которые могут быть инфицированы», — объясняет она. Вот почему большинство этих вакцин в настоящее время проходят тестирование в таких странах, как Бразилия, США или Южная Африка.

Проекты основаны на разных подходах, то есть на различных типах вакцины. Команда из Оксфорда решила использовать модифицированный аденовирус шимпанзе, встроив в него участок генома Sars-CoV-2 с целью добиться иммунизации. Положительные результаты были опубликованы в выпуске журнала The Lancet от 20 июля. Три китайские лаборатории используют классическую технологию, заключающуюся в инокуляции инактивированного вируса Sars-Cov-2. Процесс изготовления и производства довольно сложен, но его достоинством является то, что он уже хорошо известен. Американцы из Moderna и альянс BioNTech-Pfizer разработали другой метод, который является более инновационным и уникальным для человеческого организма. Этот препарат, известный как РНК-вакцина, обходится без векторного вируса и должен способствовать более быстрому развитию иммунитета.

Российский проект, представленный Владимиром Путиным, разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи в Москве. Как и в Оксфорде, здесь используется аденовирус. В международных регистрах клиническое тестирование официально находится только в первой фазе, на которой проверяется безопасность вакцины для того, кому она вводится.

«Вакцина, возможно, продвинулась дальше и успешно прошла первую и вторую фазу. Но заявление со стороны Владимира Путина о том, что вакцина готова, — это в лучшем случае неясность, а в худшем — манипуляция», — считает Лохт.

Заявление России способно привести в замешательство, но оно не должно заслонять тот факт, что исследования по разработке вакцины против коронавируса продвигаются особенно быстро. Число научных публикаций, свидетельствующих об успехе клинической фазы, растет. «Обычно разработка вакцины занимает около десяти лет. Мы можем только порадоваться тому, что дела идут быстрее и многие результаты представляются обнадеживающими», — отмечает Лохт.

Вопреки тому, что решил объявить Владимир Путин, Россия не выиграла гонку, однако по-прежнему сложно определить, кто действительно находится в лучшем положении. «Вакцины на основе РНК-посредника действительно новаторские», — считает Мари-Поль Киени, ведущий научный сотрудник Национального института здравоохранения и медицинских исследований и президент комитета по вакцинам против COVID-19 во Франции. «Они показали интересные результаты на людях во время первой фазы, подтверждены на макаках-резус. Это очень здорово, но быть уверенным еще рано. Однако рассматривать создание вакцины в 2021 году вполне возможно. Я разумная оптимистка», — подводит итог Киени.

The New York Times (США)

Когда президент России Владимир Путин торжественно объявил 11 августа, что его страна произвела первую в мире вакцину против коронавируса, эксперты в области общественного здравоохранения в Соединенных Штатах обеспокоились, что Трамп почувствует себя вынужденным вступить в соперничество за фармацевтическое «мужское достоинство», поспешно развернув свою собственную вакцину еще до того, как она будет полностью протестирована.

«Я уверена, что это даст ему новый стимул, чтобы подталкивать американские научно-исследовательские разработки и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) шевелиться быстрее», — заявила Маргарет Гамбург, комиссар FDA при президенте Бараке Обаме. «Если Трамп верит в то, что тестирование вызывает случаи заболевания, я подозреваю, что он может подумать, будто не тестировать вакцину или лекарство — это в порядке вещей», — подчеркивает она.

Стремление остановить пандемию коронавируса уже переросло в геополитическую гонку между крупнейшими державами мира. Российская вакцина, одобренная без обширных испытаний, обычно требуемых на Западе, может быть рабочей, полагают американские ученые. Но если это не так, то поспешный процесс может представлять опасность не только для россиян, но и для многих других, если Трамп поспешно попытается сравнять счет с предполагаемым достижением.

Две фармацевтические компании перешли к фазе III испытаний в Соединенных Штатах, заключительной стадии тестирования перед тем, как вакцина может быть одобрена. Но ученые выразили обеспокоенность, что испытания могут быть свернуты из-за желания Трампа добиться политической победы до президентских выборов 3 ноября.

Белый дом заявил, что решение об утверждении вакцины будет зависеть от данных, а не от политики, хотя Трамп неоднократно связывал свою операцию Warp Speed с календарем избирательной кампании. Он предположил, что вакцина может быть запущена ко дню выборов, хотя ученые указывали, что для завершения испытаний потребуется время до начала следующего года. На брифинге 11 августа президент не прокомментировал заявление Путина, однако похвастался «огромным прогрессом» в деле создания американской вакцины и заявил: «Мы очень близки к ее одобрению». «Операция Warp Speed — крупнейшая и самая передовая операция такого рода в мире и в истории», — сказал Трамп, вновь продемонстрировав свою тягу к соперничеству.

Путин не видел необходимости ждать более масштабных испытаний в России, где медицинская система не считается такой строгой, как в Соединенных Штатах, несмотря на перспективу того, что она может сработать не так, как предполагается, или даже оказаться небезопасной. Но сделав это, он поставил Трампа в неловкое положение, учитывая отношения между двумя мужчинами.

«Если судить по проявлениям того, что представляется уважением Трампа к Путину, а также по постоянному личному стремлению к победе, Трамп может пожелать воспроизвести у себя в стране то, что он считает триумфом российской вакцины», — заявила Моника Шох-Спана, старший научный сотрудник Института Джонса Хопкинса.

Дэвид Креймер, специалист по России из Международного университета Флориды и бывший помощник госсекретаря при президенте Джордже Буше, отмечает, что Трампу следует использовать момент, чтобы подвергнуть испытанию свое стремление к улучшению отношений с Россией.

«Помимо контроля над вооружениями, борьба с коронавирусом должна быть одной из проблем, над которыми мы и Россия должны работать вместе, а не еще одним источником конкуренции. Тем не менее скорость, с которой русские нашли вакцину, должна вызывать озабоченность и рискует обострить уровень недоверия между нашими двумя странами, если она не сработает или даже причинит вред», — заявил Креймер.

Volksstimme (Германия)

Россия, возможно, совершила прорыв, и ей теперь вновь удастся удивить мир, как это сделал в 1957 году СССР, запустив в космос первый спутник и шокировав тем самым Запад. Правда, убедительных доказательств эффективности российской вакцины пока нет, а действия правительства России не соответствуют принятым международным нормам при разработке и тестировании лекарственных препаратов.

Однако эта пандемия разрушает любую нормальность. В конечном счете ни один человек не будет требовать показать ему результаты тестов, если будет доказано, что вакцина вырабатывает у него иммунитет от коронавируса. И тогда лидеры государств выстроятся в очередь к Путину, чтобы получить это средство для своих стран…

Süddeutsche Zeitung (Германия)

Дональду Трампу не терпится объявить о создании вакцины, чтобы поправить свое пошатнувшееся политическое положение и выиграть президентские выборы. Однако Владимир Путин с его скверной пропагандой все-таки превзошел Трампа и представил свою дочь в роли подопытного кролика. Как будто таким способом можно заменить хорошую науку. В Европе, к счастью, такое немыслимо…

ARD (Германия)

Телеканал ARD взял комментарии по поводу российской вакцины «Спутник V» у профессора Клауса Цихутека, который возглавляет Федеральный институт вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха.

«Во-первых, мы привыкли, что регистрация любых медицинских препаратов происходит после крупных тестирований на людях в рамках третьей фазы. Необходимо получить значительные с точки зрения статистики данные о безопасности и эффективности. Чего в случае с российской вакциной, похоже, сделано не было», — заявил Цихутек.

«Во-вторых, общепринято, что разработчики вакцин сообщают первые данные либо через СМИ, либо в научных публикациях. Этого не произошло. В-третьих, мы поддерживаем контакты с российскими ведомствами, в том числе и на международном уровне, но мы ничего не слышали от них о столь масштабной разработке вакцины. На основании имеющихся пока данных я бы не рекомендовал эту вакцину к широкому применению», — подвел итог Клаус Цихутек.

Из вакцин-кандидатов немецкий специалист назвал наиболее близкими к регистрации совместные разработки британского фармацевтического концерна AstraZeneca и Оксфордского университета, немецкой фирмы BioNTech и ее американского партнера Pfizer, а также препарат биотехнологической компании из США Moderna.

Напомним, заслуженный врач Украины, профессор Ольга Голубовская считает, что человечеству еще долго придется жить с коронавирусом. Инфекция не пойдет на спад, как минимум, до весны 2021 года.

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