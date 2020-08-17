Успехи в работе и приятные новости: гороскоп на 18 августа для вех знаков зодиака

Вторник, 18 августа, — многим день сулит успехи на профессиональном поприще. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака. Больше гороскопов читайте здесь

ОВЕН

День благоприятен для построения планов на будущее и реализации задуманного ранее. На службе во второй половине дня вероятно получение приятных новостей.

ТЕЛЕЦ

Не исключено, что какие-то рабочие моменты могут в корне поменять сегодняшний график. Наберитесь терпения, изменить ситуацию вам вряд ли удастся.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день вы вполне можете повлиять на ход событий, поэтому не бойтесь высказывать свои мысли вслух. С любимым человеком будьте искренними, иначе ваши отношения могут подвергнуться серьезным испытаниям.

РАК

Не хватайтесь за все и сразу, сконцентрируйтесь на чем-то одном. Иначе выполнить все в срок и качественно вряд ли получится. Этот день неплох для разгрузочной диеты.

ЛЕВ

Не службе не исключены трения с начальством, старайтесь все же настаивать на своей точке зрения. Некоторым представителям знака звезды сулят какие-то увеселительные мероприятия, но предупреждают: держитесь подальше от алкоголя, иначе возможны серьезные проблемы.

ДЕВА

Решение возникшей проблемы не откладывайте на потом — рискуете потерять драгоценное время, да и сил позже может не хватить. Будьте осторожны в общении, не стоит доверять всему сказанному.

ВЕСЫ

В этот день следует быть максимально внимательным и осмотрительным — велик риск получить серьезную травму, а на службе не исключены досадные промахи. В личной жизни не спешите разрывать проверенные отношения ради сиюминутного романа.

СКОРПИОН

К активным действиям вы сегодня вряд ли будете расположены. Но таки придется себя взбодрить, чтобы довести до конца начатое. В делах амурных проявите мудрость и выдержку — это поможет избежать негативных тенденций в развитии отношений.

СТРЕЛЕЦ

Ваше желание призвать всех к порядку вряд ли найдет отклик у многих, скорее, наоборот. Спокойнее относитесь к недостаткам других, иначе рискуете нажить себе врагов. Берегите желудок, следите за качеством употребляемой пищи.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь в этот день отдать предпочтение делам, требующим быстрого решения. Остаток дня желательно посвятить полноценному отдыху.

ВОДОЛЕЙ

Не исключено поступление довольно интересного предложения. Но не спешите с согласием — скорее всего, вероятен какой-то подвох. Уделите детям пристальное внимание и не отпускайте их далеко без присмотра.

РЫБЫ

День хорош для начала новых и длительных проектов, также неплохо бы заняться обустройством дома. Не вмешивайтесь в чужие споры — это чревато негативными последствиями. Постарайтесь обеспечить вашему организму надежную защиту от вредных воздействий окружающей среды.

Хорошего вам дня!

Ранее астролог Людмила Булгакова рассказала «ФАКТАМ» о том, что можно и чего нельзя делать в течение нынешней недели — с 17 по 23 августа 2020 года.

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