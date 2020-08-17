Изобретатель из Киева создал детскую версию Tesla Cybertruck за 500 гривен (фото, видео)

Бизнесмен и изобретатель из Киева Федор Жовтяк создал «детскую» версию знаменитого электропикапа Tesla Cybertruck. Выглядит она как уменьшенная, но полностью функциональная версия электрокара, позволяющая ездить ребенку.

За основу конструктор взял детский электромобиль Polaris Ranger. Усиленная рама была выполнена из деревянного бруса. На нем закрепили кузов из металлизированного композита, сообщает Autogeek.

Пол в автомобиле был сделан из ДСП.

Бизнесмен поделился, что докупить для автомобиля пришлось только светодиодную ленту за 500 грн. Все остальные материалы у семьи либо были, либо достались бесплатно.

Жовтяк продемонстрировал детскую «Теслу» в работе. За рулем электромобиля Влад — 10-летний сын изобретателя.

Напомним, в рейтинге самых популярных электромобилей в Украине Tesla Model S заняла второе место.

Как сообщали «ФАКТЫ», в начале 2020 года Илон Маск открыл новое предприятие по производству модели Tesla Model 3.

Фото Fedir Zh/Facebook

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