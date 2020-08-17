- 14:16 Скандальный футболист «Реала» сделал предложение беременной подруге
- 13:57 На белорусском ТВ устроили неожиданный протест при помощи гороскопа
- 13:56 Украина разорвала важный договор с Россией
- 13:21 Где смотреть онлайн «Лейпциг» — «ПСЖ»: расписание трансляций полуфинала Лиги чемпионов
- 13:16 Курс доллара продолжает падать: что будет с валютой в ближайшее время
- 13:09 СБУ проводит обыск в Закарпатской ОГА: первые детали
- 12:50 Изобретатель из Киева создал детскую версию Tesla Cybertruck за 500 гривен
- 12:48 В любое время дня и ночи: в Украине уже около 100 тысяч пар воспользовались услугой «Брак за сутки»
- 12:24 Украинский фильм «Толока» и боевик «Хищница» с Меган Фокс: что посмотреть в кино в выходные
- 12:23 Первый пошел: Британия не признает результаты выборов в Беларуси
- 12:13 Смертельное ДТП на Львовщине: «в лоб» столкнулись автобус и легковушка
- 12:10 «Интер» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча ½ финала Лиги Европы
Изобретатель из Киева создал детскую версию Tesla Cybertruck за 500 гривен (фото, видео)
Бизнесмен и изобретатель из Киева Федор Жовтяк создал «детскую» версию знаменитого электропикапа Tesla Cybertruck. Выглядит она как уменьшенная, но полностью функциональная версия электрокара, позволяющая ездить ребенку.
За основу конструктор взял детский электромобиль Polaris Ranger. Усиленная рама была выполнена из деревянного бруса. На нем закрепили кузов из металлизированного композита, сообщает Autogeek.
Пол в автомобиле был сделан из ДСП.
Бизнесмен поделился, что докупить для автомобиля пришлось только светодиодную ленту за 500 грн. Все остальные материалы у семьи либо были, либо достались бесплатно.
Жовтяк продемонстрировал детскую «Теслу» в работе. За рулем электромобиля Влад — 10-летний сын изобретателя.
Напомним, в рейтинге самых популярных электромобилей в Украине Tesla Model S заняла второе место.
Как сообщали «ФАКТЫ», в начале 2020 года Илон Маск открыл новое предприятие по производству модели Tesla Model 3.
Фото Fedir Zh/Facebook308
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!
Ветер: 2 м/с C
Давление: 748 мм