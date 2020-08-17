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На белорусском ТВ устроили неожиданный протест при помощи гороскопа (видео)
Крупнейшее государственное медиа Беларуси — Белтелерадиокомпания (БТ) — своеобразно присоединилось к общенациональной забастовке. На телеканале в бегущей строке включили гороскоп, призывающий к активным действиям.
«Не бойтесь вступать в борьбу, даже если кажется, что соперник сильнее», — призывают авторы текста. Видео опубликовано на странице Facebook «Чай з малинавым варэннем».
Напомним, ранее операторы БТ пообещали присоединиться к массовой акции протеста, чтобы добиться отмены цензуры на телевидении и дать шанс на объективное освещение событий.257
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