18 августа 2020

К сожалению, такое порой случается. И достаточно часто. Незаслуженно оболганный при жизни человек покидает этот мир, а шлейф надуманных обвинений ещё долго преследует его доброе имя, составляя у потомков искривлённое и несправедливое представление о нём. Так произошло с великим композитором и исполнителем Антонио Сальери, 270-летие которого исполняется именно сегодня, 18 августа.

Поначалу Антонио, родившийся в многодетной семье известного в Вероне торговца, ничем особенным от других детей не отличался. Разве что очень рано начал проявлять интерес к музыке. Но уже первые уроки, полученные у старшего брата, а затем у церковного органиста, дали невероятные всходы. Вскоре после смерти родителей, оказавшись в приемной семье, мальчик настолько быстро начал демонстрировать свой редкий музыкальный талант, что был замечен приезжими известными гостями из Вены. Одним из них оказался придворный композитор императора Иосифа II Флориан Гассман. Именно он решил забрать талантливого юношу в столицу империи, воспитав из него великолепного музыканта.

Так Сальери попал под высокое покровительство, способствовавшее его стремительной музыкальной карьере в Вене. Он выступает с большими концертами в Вене, Париже, Венеции. Он пишет одну за другой блестящие оперы, вызывающие не только восторг у придворной знати и даже у самого императора, но и зависть у коллег по композиторскому цеху. Особенно ярко эта зависть проявлялась со стороны Леопольда Моцарта, которому никак не удавалось получить заметную при дворе должность ни для себя, ни для сына — Вольфганга Амадея Моцарта. Завистники считали, что Сальери непонятным образом втерся к императору в доверие и сумел получить один из самых важных в тогдашней Европе музыкальных постов — придворного капельмейстера!

Зависть эта усилилась после нескольких своеобразных дуэлей, состоявшихся между Антонио Сальери и Вольфгангом Амадеем Моцартом в знаменитом Шенбрунском дворце (в котором мне, кстати, в разные годы не раз приходилось бывать с детьми). По мнению музыкальной общественности, безоговорочную победу в этих турнирах одержал именно Сальери. При этом Антонио где только мог отмечал выдающийся талант своего оппонента и восхищался его новыми произведениями. Но Моцарты так и не смогли простить Антонио Сальери его очевидный для всех успех. Особенно после того, как вся Вена в 1816 году шумно отметила 50-летие его творческой деятельности, а император лично вручил своему любимцу памятную золотую медаль…

Кем и когда была впервые придумана версия о том, что Сальери отравил Моцарта, сейчас уже не разберётся никто. Однако эту версию не раз опровергали и знаменитые ученики Сальери композиторы Шуберт и Лист, и Бетховен, несколько лет тоже бравший у него уроки. Это опровергалось руководством Шведской академии наук и Миланской консерватории, почетным доктором которых был признан Сальери, к тому времени уже ставший и кавалером французского ордена Почетного легиона. Опровергал и сам Сальери, написавший перед смертью письмо, в котором клятвенно заверял, что никогда ничего плохого Моцарту не желал даже в мыслях.

В 1997 году в Милане по инициативе преподавателей местной консерватории состоялся открытый судебный процесс в защиту Антонио Сальери от несправедливых обвинений. Высокий суд, выслушав мнения сторон, вынес оправдательный приговор, не найдя в действиях Сальери никакого состава преступления.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.