В Германии начался суд над организатором преступной сети из 30 тысяч педофилов

В понедельник, 17 августа, в Кельне начался громкий судебный процесс над одним из организаторов сетевой группы педофилов, которая признана крупнейшей в Германии, а, возможно, и в Европе. По немецким законам, полное имя подсудимого не разглашается. В СМИ он известен, как Йорг Л., 43-летний менеджер отеля из Бергиш-Гладбаха, небольшого городка в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Дело Бергиш-Гладбаха» — так называют в Германии этот судебный процесс. Расследование продолжалось несколько лет. В Кельне пришлось создать специальное подразделение полиции Berg, в котором на какой-то момент служили 350 следователей! Сегодня их осталось 130 человек. Многие попросили о переводе в другие отделы, потому что их психика не выдерживала тех ужасов, с которыми опытным полицейским пришлось столкнуться. Троим потребовалась длительная помощь психиатров.

Йорг Л. жил в обычном для представителей среднего класса Германии доме — небольшой ухоженный садик у входа, плоская крыша, все чисто и прилично. В октябре 2019 года сюда пришли с обыском. Соседи были шокированы. Они не понимали, что могла натворить «милая семья без странностей и каких-либо даже незначительных нареканий».

Реальность шокировала не только соседей, но и всю Германию. Йорга обвинили в том, что он насиловал свою маленькую дочь и записывал свои действия на видео, которыми затем делился в интернете. Порнографические фотографии и видео с собственным ребенком он выкладывал в чатах под псевдонимами «лиловый06789 Гомер Симпсон» и «Бычий глаз».

В ходе кропотливого расследования подразделению Bergудалось установить IP-адреса членов этой сети. Оказалось, что в нее входили не менее 30 тысяч анонимных пользователей! И это только те, кого удалось отследить полицейским. Йорг и его «товарищи» использовали шведский сервис Threema, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями.

С октября 2019 года прокуратура Кельна выдвинула обвинения 87 педофилам, входившим в эту сеть. Они проживали в 16 федеральных землях Германии. С некоторыми из них Йорг встречался не только в чатах, но и в реальной жизни. И они обменивались своими детьми для удовлетворения собственных извращенных сексуальных желаний!

На данным момент установлены 50 жертв педофилов. Младшей из них было всего три месяца! Старшей — 15 лет. Дети подвергались сексуальному насилию регулярно. Речь идет о десятках, а в некоторых случаях о сотнях случаев в отношении одного ребенка! Полиции и прокуратуре удалось избавить несчастных детей от этого кошмара. Многие из них теперь живут в новых семьях.

Министр юстиции правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Петер Бизенбах признался, что даже представить не мог реальный размах содеянного. «Дело Бергиш-Гладбаха» он назвал чудовищным.

Прокурор Маркус Хартман особо подчеркивает, что все случаи, упоминаемые в деле, являются звеньями одной гигантской цепи. «Они образуют целую сеть коммуникационных структур, которая, по мнению следствия, облегчала и усиливала возможность совершения этих преступных деяний», — заявил Хартман.

Участники сетевой группы, организатором которой является Йорг Л., распространяли детскую порнографию, договаривались об обмене детьми и делились советами, например, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать.

«Они подбивали друг друга на совершение преступлений. Тех, кто колебался, подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения», — заявил Бизенбах.

«Общаясь в чатах, они укрепляли друг друга в убеждении, что совращение детей и сексуальное насилие над ними является социально допустимым и приемлемым. Это существенное искажение восприятия. Осознание того, что совершается тягчайшее преступление, сглаживалось благодаря общению с такими же преступниками. Они уверяли друг друга в том, что все, что они делают, — совершенно нормально, вплоть до мысли о том, что преступные действия были совершены по взаимному согласию с ребенком», — рассказал прокурор Хартман. По его словам, в таких чатах порой одновременно участвовали до 1 800 человек!

Жена Йорга согласилась дать против него показания. Все судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.

«Немецкая волна» (DW) сообщает, что эта история вскрыла ужасающие факты. Количество зарегистрированных случаев сексуального насилия в отношении детей и распространения детской порнографии на территории Германии неуклонно растет. В 2019 году было возбуждено почти 16 тысяч уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на стадии расследования в немецкой полиции находилось более 12 тысяч уголовных дел, связанных с детской порнографией. Это в два раза больше, чем в 2016 году.

Помимо этого, следователи также выявили десятки тысяч случаев кибергруминга. Это вид сексуального насилия в отношении детей в интернете, который заключается в том, что преступники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к детям и пытаются получить от них интимные видео или фото, а затем шантажируют, вынуждая их отправить еще более откровенные материалы, деньги или встретиться очно.

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