Наблюдательный совет «Укрзалізниці» провалил конкурс на должность главы правления компании — члены Набсовета неожиданно под давлением поддержали Владимира Жмака, которого называют протеже министра инфраструктуры. Об этом сообщил источник в УЗ, пишет «24 канал».

Еще до того, как стало известно о решении Набсовета, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой «бэк-офиса» министра инфраструктуры Владислава Криклия. По его словам, в частных разговорах члены Наблюдательного совета жалуются на прямое давление со стороны людей министра инфраструктуры, которые хотят, чтобы «Укрзалізницю» возглавил Владимир Жмак. А кандидатуру Петра Чернышева (экс-президент компании «Киевстар»), который вышел в финал конкурса, отклонили.

По словам источника в «Укрзалізниці», как пишет «24 канал»: «Действительно, еще на прошлой неделе Набсовет выбрал победителем конкурса Петра Чернышова, но данная кандидатура якобы могла не устраивать Владислава Криклия. А победитель конкурса резко изменился после встречи министра с представителями Набсовета. Им стал Владимир Жмак, который не имеет управленческого опыта большими компаниями, а во времена Михаила Саакашвили занимал пост заместителя главы Одесской ОГА».

Предположительно, Владислав Криклий мог поставить Набсовету жесткий ультиматум — его кандидатура взамен на сохранение состава Набсовета.

Кабмин может проголосовать за назначение Владимира Жмака уже в следующую среду, что поставит под сомнение прозрачность проведения независимого конкурса на должность главы госкомпании.

Напомним, с середины апреля исполняющим обязанности председателя правления УЗ является Иван Юрик. Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания «Boyden Украина».

Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышова, также были Ростислав Шурма, которого поддерживал Офис президента, и Иван Юрик.

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