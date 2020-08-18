Впервые в истории США Демократическая партия проводит свой съезд виртуально (фото)

Вечером 17 августа открылась Национальная конвенция Демократической партии США. Впервые в истории этот партийный съезд проходит полностью в виртуальном виде. Делегаты и гости общаются друг с другом по видеосвязи. В студии, которая расположена в Лос-Анджелесе, находится только ведущая — известная голливудская актриса Ева Лонгория.

Главная цель съезда — официальное выдвижение единого кандидата от Демократической партии на президентских выборах, которые назначены на 3 ноября. Планировалось, что делегаты соберутся в Милуоки, штат Висконсин, однако существенные коррективы внесла пандемия COVID-19. И тогда был выбран виртуальный вариант.

Лонгория — далеко не единственная представительница шоу-бизнеса, принимающая участие в этом политическом шоу. Выступления политиков в ходе трансляции перемежаются выступлениями известных музыкантов и актеров. Это Джон Ледженд, Дженнифер Хадсон, Билли Портер, Сommon, The Chicks и другие.

Джо Байден также общается с делегатами и гостями съезда по видеосвязи

Съезд должен завершить свою работу 20 августа, но уже сейчас очевидно, что демократы объявят кандидатом в президенты бывшего вице-президента Джо Байдена, который идет на выборы в связке с сенатором Камалой Харрис, первой в истории США темнокожей, претендующей на второй по значимости пост в стране. Напомним, согласно действующим в США правилам, кандидат в президенты заранее объявляет имя того, кого он хочет видеть на посту вице-президента в случае своей победы на выборах. И эти два политика идут в связке, их имена стоят рядом в избирательных бюллетенях.

На экранах и мониторах тех, кто следит за ходом съезда демократов, постоянно появляются плакаты с надписью «Байден/Харрис-2020». Открыли работу конвенции четыре внучки и внук Байдена.

Внучки и внук Джо Байдена открыли съезд Демократической партии

Даже его бывший соперник по праймериз сенатор Берни Сандерс заявил: «Эти выборы станут самыми важными в новейшей истории нашей страны. Мы должны объединиться, победить Дональда Трампа и выбрать Джо Байдена!»

С речью выступила бывшая первая леди Мишель Обама. Она пользуется огромной популярностью, и ее поддержка крайне важна. «Дональд Трамп не подходит на пост президента нашей страны. Как из-за проводимой им политики, так и из-за своего характера… Всякий раз, когда мы смотрим на Белый дом в надежде на его лидерство в трудных ситуациях и единение нации, мы получаем прямо противоположное — хаос, разделение и полное отсутствие понимания. И если вы думаете, что хуже уже быть не может, поверьте мне — может! И станет еще хуже, если мы ничего не изменим, воспользовавшись предстоящими выборами. Единственная надежда прекратить весь этот хаос — это проголосовать за Джо Байдена. От этого зависят жизни всех нас!» — заявила Мишель Обама.

Речь Мишель Обамы получилась зажигательной

Ожидаются выступления 42-го президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари Клинтон, а также целого ряда других известных и влиятельных демократов.

Съезд Республиканской партии США должен пройти с 24 по 27 августа. Изначально его намеревались организовать в городе Шарлотт, Северная Каролина, но губернатор этого штата запретил проведение массовых мероприятий из-за пандемии. Тогда мероприятие перенесли в Джексонвилл, штат Флорида. Но и там власти отказались делать исключение из действующих ограничительных мер. По всей видимости, съезд республиканцев пройдет в таком же формате, как и у демократов. Его задача — подтвердить, что Дональд Трамп идет на второй срок в связке с Майком Пенсом.

Согласно опросам общественного мнения, Байден по-прежнему опережает Трампа во всех без исключения штатах. По данным портала RealClearPolitics, его преимущество оценивается в восемь пунктов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Трампу удалось сократить свое отставание от Байдена, если верить последним опросам общественного мнения.

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