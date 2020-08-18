Доктор юридических наук, профессор Борис Бабин на своей странице в соцсети указал на неувязки в истории с якобы сорванной спецоперацией СБУ с «вагнеровцами», прибывшими в Беларусь.

«Отечественные медиа с подачи российских телеграм-каналов раскручивают болливудский сюжет о «вагнеровцах». Очевидно «смонтированный» спецслужбами РФ.

Это тот, где эпические СБУшники во главе с мудрым заместителем генерального ̶д̶и̶р̶е̶к̶т̶о̶р̶а̶ ̶S̶̶̶O̶̶̶C̶̶̶A̶̶̶R̶̶̶а̶ прокурора заманивали террористов в Беларусь, а потом хотели посадить самолет с ними в Украине. Из-за припадка агента СБУ на борту.

Но все «сорвал проклятый Ермак», который узнал об этом на совещании с президентом, запретил операцию, да еще и, может быть, слил все россиянам.

Не имея горячей эмпатии к персонажам этого «детектива», отмечу, что, если бы такие операции действительно проводила СБУ, там нужно срочно в разы увеличивать расходы на ведомственную медицину.

В измерении психиатрии.

Ведь, во-первых, СБУ не действует за рубежом, тем более в третьей стране. Для этого (теоретически) в Украине совсем другие органы. Которыми процессуально не руководят ни из московского офиса SOCAR, ни даже с Резницкой. Потому что это не вопрос формата «встать, суд идет».

Дополнено. Сегодня (18 августа. - Ред.) версия изменена, уже пишут о якобы участии ГУР МО и его руководителя Бурбы.

И, во-вторых, из Беларуси пока туда, где ждали «вагнеровцев», не направляются самолеты украинских авиалиний. А другие в Украине не сядут. Даже если агент СБУ начнет роды в прямом эфире. Самолет скорее всего вернется в Минск. Будет иметь полное право и им воспользуется.

Дополнено. Пишут о рейсе Минск-Стамбул.

А ни турецкие, ни белорусские авиалинии в Украине в реальной жизни НЕ сядут.

В-третьих, такие перевозки не делаются чартером, будут обычные рейсовые самолеты, а дальше — пересадки. Достать двадцать билетов на один борт и направить всех вместе…

Ну, скажем так, авторы такого «триллера» никогда не занимались торговлей людьми.

И не занимались теми, кто ею занимается.

И вообще понятия зеленого не имеют, как это — организованно перевозить толпу народа в карантин через три-четыре границы.

Подсказка — будут разные авиалинии, различные флайты, различные стыковки.

Бессонные ночи двух-трех операторов неделями.

Инструктажи клиентам, как правильно заполнять двухнедельник температурного самоконтроля.

Потому авиарейсы в условиях карантина пока напоминают фламенко прокаженных под амфетаминами.

Постоянно что-то рассыпается и идет не так.

Спецоперации так не делаются.

И в-четвертых, если представить, что двадцать «вагнеровцев» уже сидят на борту «Белавиа», поют «Катюшу», а здесь встает капитан Бунько и говорит, что у него воды отходят, но стоит садиться в Житомире… как, собственно, на это отреагируют двадцать террористов?

Особенно учитывая, что кроме «ероичного» Бунько и них на борту будет несколько десятков пассажиров?

Захватят самолет в воздухе?

Устроят шоу в Житомире?

Захотят поиграть над Киевом в 11 сентября?

Или их как-то остановит Бунько, размахивая муляжом новорожденного?

…

Так какой человек в здравом уме понесет такой сценарий в реальной жизни на Банковую?

Я думаю, что даже на сегодняшней Владимирской таких альтернативно одаренных нету.

Итак, единственный вопрос в том, зачем такая феерия производится и распространяется именно сейчас, к чему там упомянутый Ермак и одновременно с «главным по нефтепродуктам» из Генпрокуратуры.

Основная причина мне ясна.

Россияне должны обелить белорусов.

Которые при содействии сына диктатора отдали террористов.

То есть стали пособниками террора.

С конкретными «макнутыми» чиновниками.

Это теперь навсегда.

«Выборы» проходят, но такое никто не забудет.

Поэтому рассказывают о «спецоперации» СБУ.

Переводят стрелки.

А вот почему в деле упомянут конкретный заместитель Венедиктовой?

Может, потому, что этот человек успел побывать «другом Рябошапки» и любимым прокурором Богдана?

Да еще при этом засветился вместе с Парнасом и Фурманом в трамповских делах в Украине… а ноябрь уже близко?

Может, потому, что кто-то знает, что уже скоро попросят уйти, но уйти же можно «ероично», обличая «российского агента Ермака».

Или просто кое-кто знает о таких перспективах и стремится вбить раскаленный гвоздь между Ермаком и лоббистами нефтепрокурора. Не одесскими, конечно.

А бакинскими. В обоих смыслах этого волшебного слова.

Эти мои предположения может опровергнуть только официальное заявление по «гениальной операции» со стороны Офиса генпрокурора и СБУ. Которое, к сожалению, сейчас остро необходимо", — написал на своей странице в Facebook Борис Бабин.





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