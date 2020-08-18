НАБУ заподозрили в попытке забрать у Злочевского Burisma Group, — СМИ

НАБУ выступило инструментом изъятия собственности у бенефициара Burisma Group Николая Злочевского его газодобывающего бизнеса. Об этом в интервью PavlovskyNews рассказал Евгений Шевченко, внештатный агент Национального антикоррупционного бюро Украины, пишет depo.ua.

По словам Евгения Шевченко, сейчас стоит цель отобрать компанию Burisma и передать ее в АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений), чтобы впоследствии передать ее в управление другим частным инвесторам. Кроме того, Шевченко в интервью настаивает, что к Злочевскому следовало бы применить такую санкцию, как смертная казнь.

«К сожалению, у нас, в Украине, ее (смертной казни. — Ред.) нет. Но в наших условиях это 12 лет с конфискацией имущества. Конфискация Burisma и ее передача государству. Есть у нас АРМА, но должен быть аукцион и продажа этого актива», — говорит Шевченко в интервью.

Он также подтвердил, что такие санкции — это «дорожная карта» для Злочевского и согласованная позиция детективов НАБУ.

«Примечательно, что данное интервью Шевченко дал до заседания суда, что можно рассматривать как давление на судебную систему и судей о вынесении неправомерных решений», — пишет depo.ua.

Ранее в интервью censor.net.ua Евгений Шевченко также заявлял: «Компания Burisma будет конфискована и перейдет под контроль государства — по крайней мере цель на сегодняшний день стоит именно такая».

Напомним, адвокат Николая Злочевского Петр Бойко ранее прокомментировал действия НАБУ. Он назвал действия Национального антикоррупционного бюро Украины незаконными и противоречащими нормам уголовно-процессуального законодательства Украины. Об этом свидетельствует его заявление в ответ на сообщение о розыске Злочевского Н. В.

Адвокат утверждает, что его клиент не скрывается, о чем правовым способом сообщалось следствию.

«После сообщения НАБУ о необходимости Злочевскому Н. В. явиться на допрос я 21.07.2020 в 10:00 утра сообщил руководителю группы детективов НАБУ Виталию Писному о проживании господина Злочевского за пределами Украины. Мною была передана следствию информация о стране пребывания и точный адрес проживания Злочевского Н. В., а также информация о том, что Злочевский Н. В. готов сотрудничать со следствием и давать показания по этому делу», — отмечает адвокат Петр Бойко в своем заявлении.

Burisma Group является одной из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины с ежегодным объемом добычи около миллиарда углеводородов. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков страны, активно инвестирует в добычу и развитие производства, поддерживает социальные проекты.

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