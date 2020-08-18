Завершайте начатое: гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака

В среду, 19 августа, предстоит довольно сложный день, который от многих потребует концентрации сил и повышенного внимания. Желательно воздержаться от каких-либо начинаний. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 19 августа для всех знаков зодиака. Больше эксклюзивных астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Старайтесь реально оценивать свои силы и не связывайте себя какими-либо обязательствами, особенно касающимися финансов. В этот день нежелательно распространяться о ваших планах и идеях.

ТЕЛЕЦ

Умерьте амбиции, старайтесь идти на компромисс — только таким способом сумеете добиться большего. Уделите повышенное внимание здоровью, займитесь профилактикой хронических недугов.

БЛИЗНЕЦЫ

Не давайте воли мрачным мыслям — сейчас от вашего настроения напрямую будет зависеть конечный результат. Это не лучшее время для крупных покупок, следует повременить и с подписанием важных бумаг.

РАК

Начинать серьезные дела в этот день гороскоп не рекомендует, желательно посвятить это время семье и решению бытовых вопросов.

ЛЕВ

Ваш энергетический потенциал достаточно высок, благодаря чему сумеете справиться со сложными задачами. День благоприятен для тех, кто занят поиском дополнительных источников заработка или нового места работы. Сейчас велики шансы получить желаемое.

ДЕВА

Держите под контролем эмоции, в противном случае рискуете нарваться на скандал. Не обещайте того, что не сможете выполнить, а в финансовых вопросах действуйте более осторожно.

ВЕСЫ

Звезды советуют в этот день почаще прислушиваться к своей интуиции, благодаря ей сумеете избежать многих мелких неприятностей.

СКОРПИОН

В этот день более плодотворной окажется вторая половина дня, поэтому деловые встречи и переговоры желательно перенести именно на этот период. Чтобы не возникло проблем со здоровьем, займитесь укреплением иммунитета.

СТРЕЛЕЦ

Начало новых дел, важные встречи и серьезные денежные операции лучше перенести на другой, более подходящий период. Не исключено поступление приятных новостей издалека.

КОЗЕРОГ

Предстоит немало дел, однако в первую очередь следует сосредоточиться на тех, которые кажутся вам более перспективными. Некоторым одиноким представителям знака гороскоп сулит судьбоносную встречу.

ВОДОЛЕЙ

День будет складываться довольно удачно, представится шанс воплотить в жизнь давно вынашиваемую идею. В семье у многих Водолеев будет царить полная гармония и взаимопонимание, дети порадуют своими успехами.

РЫБЫ

Начало дня может оказаться проблемным и беспокойным. Благодаря полученному ранее опыту сумеете предпринять верные шаги и изменить ситуацию к лучшему. В этот день нежелательно брать в долг или делать покупки в кредит.

Хорошего вам дня!

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