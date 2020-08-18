- 08:51 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:39 Митрополит Епифаний поздравил украинцев с Яблочным Спасом
- 08:31 «Лион» – «Бавария»: где смотреть онлайн матч ½ финала Лиги чемпионов
- 08:24 Умер Бен Кросс из фильма Star Trek
- 08:06 «ПСЖ» забил трижды и впервые пробился в финал Лиги чемпионов: хроника и видеообзор матча
- 08:02 Пытался напугать: в Каменском неадекват стрелял по детям
- 07:23 Православные и грекокатолики празднуют Яблочный Спас: что нельзя делать в этот день
- 07:04 Дожди с грозами и жара: синоптики рассказали, какой будет погода в середине недели
- 06:59 Яблочный Спас: традиции и запреты праздника
- 06:57 Режиму Лукашенко пришел конец, — глава Бундестага Германии
- 05:49 Первый пошел: Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов
- 05:25 Занизили цену в десятки раз: в Запорожье СБУ разоблачила махинации с коммунальной землей на миллионы гривен
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1997
Скульптор: Salvador Debón
Размер: 65×34 cm
Лимитированная серия 1500 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Героиня нашего сегодняшнего рассказа была не просто уникальной в своём роде женщиной. Она была дамой, неповторимой во всех смыслах. Это ей принадлежит часто цитируемая фраза «Мне наплевать, что вы думаете обо мне. Я о вас не думаю вообще». Это она привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Это благодаря ей наиболее известными женскими аксессуарами стали сумка на цепочке и крупная бижутерия, в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Это производимые её фирмой духи «Шанель № 5» стали парфюмерным бестселлером прошлого века. Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о Габриэле Бонер Шанель, родившейся 19 августа 1883 года в маленьком французском городке Сомюр и сумевшей прославить своё имя на весь белый свет.
Кстати, знаете, откуда у неё появилось это забавное прозвище Коко? Дело в том, что когда мама девочки рано умерла, а отец бросил на произвол судьбы и саму Габриэль, и ее четверых сестёр и братьев, она, убежав из приюта, решила зарабатывать на жизнь самостоятельно. Сначала устроилась продавщицей в магазин одежды, а потом выступала в разных кабаре с несколькими песенками, одна из которых называлась так — «Ko Ko Ri Ko». Вскоре прозвище Коко навсегда закрепилось за весьма энергичной и предприимчивой девушкой.
Причём, предприимчивой она была не только в творчестве и бизнесе. Меняя нравившихся ей мужчин, как перчатки, Коко быстро обзавелась влиятельными связями в Париже. Это ей помогло открыть в 1910 году свой первый шляпный магазин — в престижном месте, на улице Камбон, как раз напротив знаменитого отеля «Риц», где он, кстати, находится и до сих пор. Но уже в 1940 году Шанель закрыла все свои магазины и популярный к тому времени в Европе модный дом и принялась в период нацистской оккупации сотрудничать с германским правительством, добывая благодаря своим связям немало полезной для немецкой разведки информации. Одна из ставших известными операций с участием Шанель так и называлась — «Модная шляпка»… Ей потом припомнили связи с нацистами. Да так, что почти 10 лет Шанель пришлось провести не во Франции, а фактически в изгнании в Швейцарии.
Немалых трудов стоило немолодой уже Коко вернуться в мир большой моды. Но ей и это удалось сделать. И, как всегда, успешно. В 1954 году она представила в Париже свою новую коллекцию, вызвавшую настоящий фурор. Клиентками её модного дома снова стали самые богатые и самые знаменитые женщины, в том числе Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди. А придуманный ею твидовый костюм «от Шанель» — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами — приобрёл необычайную популярность и стал символом успешности его владелицы.
Кроме того, Шанель успела прослыть щедрой меценаткой. Она не раз оказывала финансовую поддержку Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. Рассказывают, что она была со своей подругой Мисей Серт последними, кто посетил Дягилева накануне его смерти. И они же оплатили его похороны на острове Сан-Микеле, так как ни у покойного, ни у находившегося рядом с ним Сержа Лифаря сбережений не было практически никаких.
Коко Шанель говорила: «Заботясь о красоте, нужно начинать с сердца и души, иначе никакая косметика, увы, не поможет». И добавляла: «Но для того, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться…» Правда, с возрастом её философия несколько смягчилась. И она уже делилась самым сокровенным: «Старость не защищает от любви, зато любовь защищает от старости…»
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 0 м/с C
Давление: 741 мм