19 августа 2020

Героиня нашего сегодняшнего рассказа была не просто уникальной в своём роде женщиной. Она была дамой, неповторимой во всех смыслах. Это ей принадлежит часто цитируемая фраза «Мне наплевать, что вы думаете обо мне. Я о вас не думаю вообще». Это она привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Это благодаря ей наиболее известными женскими аксессуарами стали сумка на цепочке и крупная бижутерия, в первую очередь броши-камелии и искусственный жемчуг. Это производимые её фирмой духи «Шанель № 5» стали парфюмерным бестселлером прошлого века. Как вы уже, наверное, догадались, речь пойдет о Габриэле Бонер Шанель, родившейся 19 августа 1883 года в маленьком французском городке Сомюр и сумевшей прославить своё имя на весь белый свет.

Кстати, знаете, откуда у неё появилось это забавное прозвище Коко? Дело в том, что когда мама девочки рано умерла, а отец бросил на произвол судьбы и саму Габриэль, и ее четверых сестёр и братьев, она, убежав из приюта, решила зарабатывать на жизнь самостоятельно. Сначала устроилась продавщицей в магазин одежды, а потом выступала в разных кабаре с несколькими песенками, одна из которых называлась так — «Ko Ko Ri Ko». Вскоре прозвище Коко навсегда закрепилось за весьма энергичной и предприимчивой девушкой.

Причём, предприимчивой она была не только в творчестве и бизнесе. Меняя нравившихся ей мужчин, как перчатки, Коко быстро обзавелась влиятельными связями в Париже. Это ей помогло открыть в 1910 году свой первый шляпный магазин — в престижном месте, на улице Камбон, как раз напротив знаменитого отеля «Риц», где он, кстати, находится и до сих пор. Но уже в 1940 году Шанель закрыла все свои магазины и популярный к тому времени в Европе модный дом и принялась в период нацистской оккупации сотрудничать с германским правительством, добывая благодаря своим связям немало полезной для немецкой разведки информации. Одна из ставших известными операций с участием Шанель так и называлась — «Модная шляпка»… Ей потом припомнили связи с нацистами. Да так, что почти 10 лет Шанель пришлось провести не во Франции, а фактически в изгнании в Швейцарии.

Немалых трудов стоило немолодой уже Коко вернуться в мир большой моды. Но ей и это удалось сделать. И, как всегда, успешно. В 1954 году она представила в Париже свою новую коллекцию, вызвавшую настоящий фурор. Клиентками её модного дома снова стали самые богатые и самые знаменитые женщины, в том числе Одри Хепбёрн, Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди. А придуманный ею твидовый костюм «от Шанель» — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами — приобрёл необычайную популярность и стал символом успешности его владелицы.

Кроме того, Шанель успела прослыть щедрой меценаткой. Она не раз оказывала финансовую поддержку Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. Рассказывают, что она была со своей подругой Мисей Серт последними, кто посетил Дягилева накануне его смерти. И они же оплатили его похороны на острове Сан-Микеле, так как ни у покойного, ни у находившегося рядом с ним Сержа Лифаря сбережений не было практически никаких.

Коко Шанель говорила: «Заботясь о красоте, нужно начинать с сердца и души, иначе никакая косметика, увы, не поможет». И добавляла: «Но для того, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться…» Правда, с возрастом её философия несколько смягчилась. И она уже делилась самым сокровенным: «Старость не защищает от любви, зато любовь защищает от старости…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.