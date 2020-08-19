Почему Украина получила позор в истории со «спецоперацией по вагнеровцам», — Сергей Фурса

«Украина получила повод для позора — от осознания того, что в самом верху власти есть люди, способные предать», — так комментирует в соцсети сорванную операцию украинских спецслужб по задержанию «вагнеровцев» известный блогер и финансист Сергей Фурса.

«Ермак говорит, что не он выглядит как русский агент, а информация о том, что он сорвал блестящую спецоперацию украинских спецслужб, что, возможно, стоило жизни украинским героям, выглядит как дезинформация. Ермак говорит… И выглядит это все, как полная протухшая туфта. Как всегда.

Мы могли получить повод для гордости. Операция, которую проводила военная разведка Украины, вошла бы во все учебники мира. Это стало бы основой для статей, книг и фильмов. Они проделали потрясающую и опасную работу. И могли дать нам новый повод гордится украинской армией. Это бы вдохновляло тысячи украинских мальчишек, которые мечтали бы быть похожими не на решал с МАФами, а на героев. Умных, смелых, сильных.

А вместо этого мы получили повод для позора. Позора от осознания того, что в самом верху украинской власти есть люди, способные предать. Что люди, которых никто не выбирал, имеют власть как уволить человека, который организовал эту блестящую операцию, так и сорвать ее саму. Подставив людей. Умножив на ноль. Ослабив при этом страну. Позволив уйти от расплаты людям, убивавшим украинцев. По-настоящему убивавшим. И теперь открыто в этом признающимся. Признававшимся в этом агенту Украины.

И это было чье-то решение. Возможно, этот кто-то даже найдет оправдания, что он выбрал перемирие. И сорвал операцию. Опять этот выбор позора. Сознательный выбор. Как выбор не эвакуировать раненого бойца и дать ему умереть.

И тут нет хорошего варианта. Потому что это либо сознательная работа на врага, либо работа на рейтинги. Личные рейтинги. Которые позволяют сохранить власть. Зачем? Ради чего? Заработок? Деньги? Как все банально и мерзко.

И вот на одной стороне рейтинги, которые может позволить сохранить формальное перемирие, договоренность о ним с Путиным, а с другой — справедливость, жизни людей, которые, рискуя собой проводили эту операцию. И понятно тогда, почему так эмоционально кое-кто реагировал, капс локом, на решение Лукашенко по вагнеровцам. Потому что знали, что будет в тот момент, когда украинцы осознают реальную цену этого решения. Когда вагнеровцы уедут не в Киев. Как должны были. Если бы кто-то не сорвал операцию. А уехали в Москву. Вместе с украинским героем. Который попадает прямо в лапы ФСБ.

И работа на врага, и работа на рейтинги, и не важно, что там было на самом деле, — это предательство. И это позор. Для страны. Которую так предают. И когда за такое предательство никто не несет ответственности.

Вот такая тонкая грань. Между гордостью и позором. Для всей страны.

И Украина получила позор.

Стыдно.

Больно.

Горько", — пишет Фурса в Facebook.

Ранее Фурса написал в соцсети, что «люди с репутацией не будут идти во власть, пока там работает команда Зеленского-Ермака».

С тем, что ближайшее окружение Зеленского причастно к срыву секретной операции СБУ по захвату «вагнеровцев, согласен и известный журналист Юрий Бутусов.

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