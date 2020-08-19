Серьезно отнеситесь к делам: гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака

В четверг, 20 августа, от вас потребуется серьезное отношение к любым вопросам и делам. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 20 августа для всех знаков зодиака. Больше эксклюзивных астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Не расстраивайтесь, если почувствуете, что ваши действия не приносят желаемых результатов. Значит, еще не наступил нужный час — всему свое время. Зато на любовном фронте все должно складываться самым благоприятным образом.

ТЕЛЕЦ

Благодаря самоорганизации и дисциплине сумеете быстро расправиться с множеством дел. День хорош для встреч с друзьями и посещения культурных мероприятий — вам надолго будут гарантированы положительные эмоции.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп советует сократить круг общения. Желательно провести день в спокойной обстановке, обдумывая планы на будущее. Старайтесь есть больше продуктов, богатых кальцием.

РАК

Пора от слов переходить к делу. Главное — начать, а там, глядишь, все пойдет своим чередом. Не исключено, что появится возможность заручиться поддержкой влиятельных лиц.

ЛЕВ

Удача на вашей стороне, сумеете добиться многого. Представится шанс завершить то, чему в последнее время отдавали много времени и сил. Однако будьте осторожны с финансами и держитесь подальше от сделок сомнительного характера.

ДЕВА

Не стоит решать денежные вопросы — не исключены потери. Сумеете отлично провести время, найдя себе занятие по душе. Звезды сулят покровительство тем, кто решил признаться в своих чувствах любимому человеку.

ВЕСЫ

От того, сумеете ли вы наладить нужные и полезные связи, может зависеть ваше финансовое благополучие в будущем. Не бойтесь трудностей, их вам помогут преодолеть такие качества, как собранность, целеустремленность, гибкость и умение принимать чужую точку зрения.

СКОРПИОН

Старайтесь без эмоций реагировать на все происходящее. Не спешите принимать важные решения, иначе рискуете упустить свою выгоду. Воздержитесь от экстремальных видов спорта — велика вероятность получения серьезных травм.

СТРЕЛЕЦ

Не пытайтесь бежать впереди паровоза, проявите терпение — только при таких условиях можете рассчитывать на положительный результат. Представится шанс уладить давний конфликт или восстановить отношения с тем, с кем давно не общались.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь оградить себя от чрезмерных физических и умственных нагрузок. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, не упускайте первые признаки недомогания.

ВОДОЛЕЙ

День подходит как для решения текущих дел, так и для планов на будущее. Нежелательно отправляться в дальние поездки, а тем, кто за рулем, следует проявить особое внимание.

РЫБЫ

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. День благоприятен для всех начинаний. Плодотворными окажутся деловые переговоры, некоторые Рыбы сумеют найти дополнительный источник заработка. Звезды не исключают начало головокружительного романа.

Хорошего вам дня!

Лунный календарь на 17−23 августа от астролога Людмилы Булгаковой читайте здесь.

9

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter