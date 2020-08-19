На складах одного из крупнейших производителей полиэтилена в мире вспыхнул мощный пожар (фото, видео)

В США бушует пожар на складах Poly-America — крупнейшего в мире производителя полиэтилена из города Гранд-Прери, штат Техас. Сейчас пламя уже вырвалось за территорию предприятия, загорелись вагоны на железнодорожной ветке, подходившей к заводу. Это уже второй за лето масштабный пожар в США. В конце июля легковоспламеняющиеся материалы загорелись в городе Темпе, штат Аризона.

Как сообщает The Dalls Morning News, пожар в городе Гранд-Прери продолжается уже более восьми часов. Сигнал спасателям поступил после полуночи по местному времени. Над местом ЧП видны зарево и столб черного дыма. По последним данным, возгорание могла спровоцировать рухнувшая вышка высоковольтной линии электропередач.

Explosion by poly-america Grand Prairie tx pic.twitter.com/3VjvUsXiPg — AntiSocialRey (@itssssreyyyy) August 19, 2020

Районы поблизости от места пожара могут остаться без электроснабжения. Также под угрозой лесной массив. Поблизости от места ЧП перекрыта автомагистраль 161.

Представители завода говорят, что на горящих складах хранилась полиэтиленовая пленка в рулонах. Запасов пластика достаточно, чтобы пожар продолжался до конца дня. Спасать содержимое склада не планируется. Бригады спасателей сосредоточились на том, чтобы не дать огню распространиться.

Людей с заболеваниями легких просят покинуть опасную территорию до ликвидации ЧП. В воздухе повышенное содержание токсичных продуктов горения пластика.

Напомним, в апреле в США загорелась автостоянка в районе аэропорта в штате Флорида.

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Фото Smiley Pool/Twitter, DFW Scanner/Twitter

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