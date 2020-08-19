Администрация рынка «Столичный» заявила о готовящемся рейдерском захвате

Администрации рынка из собственных источников стало известно о подготовке рейдерского захвата рынка «Столичный». Об этом сообщает пресс-служба рынка.

«Неизвестные лица с помощью поддельных документов и при поддержке частных „охранных фирм“ планируют в ближайшее время незаконно захватить контроль над предприятием», — говорится в заявлении.

В связи с этим администрация предупреждает, что на сегодняшний день не существует никаких предпосылок (в том числе решений компетентных органов) для смены руководства, участников и бенефициарных владельцев рынка «Столичный»: «Поэтому подчеркиваем, что любая информация о таких изменениях не соответствует действительности и не имеет никакого правового основания».

Также в пресс-службе сообщили, что администрация рынка предприняла все необходимые меры с целью недопущения противоправного захвата рынка и для обеспечения нормальной работы и стабильного развития рынка «Столичный» по всем направлениям: «Правоохранительные органы уведомлены о возможных незаконных действиях третьих лиц относительно рынка „Столичный“ и принимают все необходимые меры».

Также в официальном заявлении просят не поддаваться на провокации и не доверять информации, которую могут распространять третьи лица, кроме той, что публикуется на официальных каналах или исходит непосредственно от администрации рынка.

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