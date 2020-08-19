МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц

В связи с проведением непрозрачных выборов и жестоким подавлением мирных протестов в Беларуси Литва ввела санкции и запретила въезд на свою территорию руководителю страны Александру Лукашенко и еще 31 его топ-чиновнику.

Об этом сообщил в комментарии Службе новостей Балтии (BNS) министр иностранных дел балтийской страны Линас Линкявичус.

По его словам, Литва приветствует анонсированное решение Евросоюза ввести санкционные ограничения против ответственных за насилие против митингующих в Беларуси и подделку результатов выборов.

Национальные санкции, уверен министр, являются шагом в поддержку этого решения.

«Санкции Литвы, откровенно говоря, довольно символические, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать сейчас», — сказал министр.

Он не назвал имен всех, кто войдет в санкционный список, однако отметил, что, кроме самого Лукашенко, речь идет о 31 чиновнике: силовиках, сотрудниках Комитета государственной безопасности Беларуси и избирательной комиссии.

Для того, чтоб ограничения вступили в силу, список должен утвердить МВД Литвы.

Напомним, что 19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что выбравшая прозападный курс Беларусь могла бы стать политическим союзником Украины, а «Люблинский треугольник» имел бы все шансы превратиться в «квадрат». Но также существует и второй вариант развития событий в соседней стране.

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