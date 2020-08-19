27.25 / 27.51 32.23 / 32.73
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список невъездных лиц

23:19 19 августа 2020
Лукашенко Александр

В связи с проведением непрозрачных выборов и жестоким подавлением мирных протестов в Беларуси Литва ввела санкции и запретила въезд на свою территорию руководителю страны Александру Лукашенко и еще 31 его топ-чиновнику.

Об этом сообщил в комментарии Службе новостей Балтии (BNS) министр иностранных дел балтийской страны Линас Линкявичус.

По его словам, Литва приветствует анонсированное решение Евросоюза ввести санкционные ограничения против ответственных за насилие против митингующих в Беларуси и подделку результатов выборов.

Национальные санкции, уверен министр, являются шагом в поддержку этого решения.

«Санкции Литвы, откровенно говоря, довольно символические, потому что важнее всего будут европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать сейчас», — сказал министр.

Он не назвал имен всех, кто войдет в санкционный список, однако отметил, что, кроме самого Лукашенко, речь идет о 31 чиновнике: силовиках, сотрудниках Комитета государственной безопасности Беларуси и избирательной комиссии.

Для того, чтоб ограничения вступили в силу, список должен утвердить МВД Литвы.

Напомним, что 19 августа лидеры Евросоюза провели экстренный саммит по ситуации в Белоруссии. По его итогам они сообщили о непризнании результатов выборов и выразили поддержку протестующим. На руководство страны, заявили в ЕС, будут наложены персональные санкции.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в интервью нашему изданию военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что выбравшая прозападный курс Беларусь могла бы стать политическим союзником Украины, а «Люблинский треугольник» имел бы все шансы превратиться в «квадрат». Но также существует и второй вариант развития событий в соседней стране.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

вагнеровцы в Беларуси

Спецоперация с «вагнеровцами» могла бы стать грандиозной и успешной, — руководитель «Миротворца» Роман Зайцев

остапчук

Владимир Остапчук женится во второй раз: ведущий сделал предложение Кристине Горняк (видео)

вагнеровцы

Бывший глава разведки Бурба отреагировал на информацию о сорванной спецоперации с «вагнеровцами»

Севилья&nbsp;— Интер

«Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер