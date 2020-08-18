20 августа 2020

Через месяц этому удивительному человеку исполнится 76 лет. И, вне всякого сомнения, поздравления по этому поводу будут приходить из десятков стран мира. Потому что на всей нашей большой планете таких, как он, можно пересчитать на пальцах одной руки. К тому же, сегодня появился замечательный повод рассказать о его уникальности.

Ровно 40 лет назад, 20 августа 1980 года, итальянский альпинист Райнхольд Месснер совершил одиночное (!) бескислородное (!) восхождение на Эверест. В книге «Хрустальный горизонт», написанной несколькими годами позднее, он так описал свои ощущения:

«Опускаюсь на снег, от усталости тяжелый, как камень. Отдохнуть хоть самую малость, забыть обо всём. Но здесь не отдыхают. Я выработан и опустошён до предела… Ещё полчаса — и мне конец… Облака вздымаются снизу вверх так, как будто земля под ними пульсирует… Мои ощущения больше не различают верха и низа.

Что уже, вечер? Нет, сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлён. И однако же этот момент приобретёт для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он утвердит во мне мысль, что я — Сизиф, что я могу всю жизнь катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя…"

Ровно за 10 лет до этого исторического момента Месснер совершил своё первое гималайское восхождение. Оно поначалу складывалось удачно. Однако во время спуска в сорвавшейся снежной лавине погиб его родной брат Гюнтер, а у самого Райнхольда в результате обморожения были затем ампутированы семь пальцев на ногах. Кстати, трагедией было омрачено и второе восхождение Месснера на восьмитысячник. В 1972 году при восхождении на Манаслу (8136 метров) погиб его напарник по связке. Но и это не остановило отважного альпиниста. В 1975 году Месснер совершил восхождение на Хидден-пик (8068) в Каракоруме. А в мае 1978 года вместе с Петером Хабелером поднялся без использования кислорода на Джомолунгму по классическому маршруту (с Южного седла по Юго-восточному краю).

Он продолжал покорять одну высочайшую вершину за другой. В результате уроженец немецкоговорящей автономной провинции Южный Тироль стал первым альпинистом, покорившим все 14 восьмитысячников мира и одним из первых достиг семи высочайших вершин континентов, а также двух полюсов Земли.

После того, как им были покорены все вершины, Месснер решил заняться покорением пустынь! В результате он пересёк Антарктиду, Гренландию, пустыню Такла-Макан в Китае, достиг Северного и Южного полюсов, а уже в 2004 году прошёл 2 тысячи (!) километров через пустыню Гоби. И, похоже, даже сейчас останавливаться на достигнутом не собирается. Правда, в последнее время великий путешественник увлёкся музейным делом. И в своём замке Юваль в Южном Тироле открыл первый из задуманных им пяти музеев Messner Mountain Museum (MMM), посвящённых истории альпинизма. «Считается, что счастье — это скучно, — написал в одной из своих книг Райнхольд Месснер. — Но, вы знаете, на самом деле счастье никогда не доставляло мне никаких неудобств…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.