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Навального подключили к аппарату ИВЛ: появились свежие данные
Российского оппозиционера Алексея Навального, который утром был экстренно госпитализирован в больницу Омска, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Алексей все еще остается без сознания. Врачи в Омске оценивают состояние пациента как тяжелое.
Как сообщила помощница Навального Кира Ярмыш, в больницу была вызвана полиция, чтобы расследовать отравление политика.
Команда Навального убеждена, что токсин в организм попал не случайно. Возможно, отравляющий агент был добавлен в принесенный чай.
Самочувствие Навального резко ухудшилось в самолете на пути из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку для госпитализации пассажира.
Напомним, о попытке умышленного отравления Навальный заявлял еще в июле 2019 года, но тогда расследование закончилось ничем. В московском институте Склифосовского не вычислили токсин, попавший в организм политика и спровоцировавший сильную аллергическую реакцию.271
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