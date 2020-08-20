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Наука и технологии

В работе Gmail произошел масштабный сбой

12:20 20 августа 2020
gmail

В работе почтового сервиса Gmail случился масштабный сбой. Проблемы начались около четырех часов назад. Пользователи жалуются, что сообщения не отправляются и нет возможности зайти на главную страницу сайта. Возможно, что, как и в прошлый раз, облачный сервис Google пострадал из-за перегрузки.

Согласно информации сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются у жителей Западной Европы. В Украине жалобы поступали из Киева, Львова и Днепра.

Администраторы Google дали понять, что о проблеме знают, но о сроках ее решения говорят осторожно.

«Мы обратили внимание на эту проблему с Gmail. В настоящее время наши команды работают над решением. Следите за нашими обновлениями. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Спасибо за терпение», — говорится в заявлении.

Напомним, в странах с большой охваченностью Facebook периодически наблюдаются сбои в работе сервиса. Обычно проблемы решаются в течение нескольких часов.

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