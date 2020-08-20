Вслед за агентством Bloomberg, представившим рейтинг миллиардеров, в котором особое место занял Илон Маск, американский журнал Forbes опубликовал свой ежегодный список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире. Издание отмечает, что попавшие в него представители шоу-бизнеса и профессионального спорта заработали за год в общей сложности 6,1 миллиарда долларов (сумма указана до вычета налогов). Это на 200 миллионов долларов меньше по сравнению с 2019 годом. По всей видимости, по заработкам ударила пандемия COVID-19. Коронавирус вынудил закрыться на несколько месяцев кинотеатры и концертные залы. Были отменены концерты и спортивные состязания. Футбольные матчи даже после возобновления турниров проводятся преимущественно без зрителей.

Первое место в результате неожиданно заняла Кайли Дженнер. Она заработала за год 590 миллионов долларов. Общий капитал младшей представительницы клана Кардашьян-Дженнер (10 августа Кайли исполнилось 23 года) Forbes оценивает в 900 миллионов долларов. В прошлом году эксперты журнала объявили ее самой молодой миллиардершей в истории среди тех, кто заработал богатство самостоятельно. Однако затем выяснилось, что мисс Дженнер завышала свой доход ради пиара. В итоге «титула» миллиардерши ее лишили, однако это не помешало ей возглавить нынешний рейтинг. Львиную долю своего дохода, а именно 540 миллионов долларов, Кайли получила благодаря продаже 51% акций фирмы Kylie Cosmetics корпорации Coty. Сделка была заключена в январе 2019 года, а деньги получены несколько позже, что позволяет учесть их сейчас. Официально мисс Дженнер не замужем. У нее есть дочь Сторми (родилась в 2018 году), отцом которой является рэпер Tyga.

Кайли Дженнер

Второе место обеспечил себе муж Ким Кардашьян, старшей сестры Кайли Дженнер, рэпер Канье Уэст. Он заработал за год 170 миллионов долларов. Эти деньги ему принесла сделка с Adidas. Знаменитая компания заинтересовалась фирмой Канье Yeezy, которая выпускает кроссовки, дизайн которых разработал сам рэпер. В июле 43-летний Уэст наделал шуму, выдвинув свою кандидатуру на пост президента США. Сделал он это с опозданием, что не позволило ему зарегистрироваться в качестве кандидата в нескольких штатах. Канье выступил с рядом скандальных заявлений, поставив под угрозу свой брак с Кардашьян. Супруги предприняли попытку примирения, но пока не ясно, чем это закончилось. У Канье и Ким четверо маленьких детей.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Знаменитый теннисист Роджер Федерер занимает третье место в списке, заработав за год 106,3 миллион долларов. Соответственно он впервые стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Швейцару 8 августа исполнилось 39 лет. Он выиграл за свою карьеру 20 турниров «Большого шлема», что является рекордом для мужчин. Общая сумма заработанных им призовых составляет без малого 130 миллионов долларов. Роджер женат на Мирославе Вавринец, которая тоже была профессиональной теннисисткой. У супругов четверо детей — дочери-близнецы Майла и Шарлин и сыновья-близнецы Лео и Леннарт.

Роджер Федерер

Четвертое место в списке обеспечил себе Криштиану Роналду. 35-летний лидер сборной Португалии по футболу, звезда итальянского клуба «Ювентус» за год заработал 105 миллионов долларов. Криштиану стал первым футболистом в истории, которому удалось выиграть в составе разных клубов английскую Премьер-лигу (с «Манчестер Юнайтед»), испанскую Примеру (с мадридским «Реалом») и итальянскую Серию А (с «Ювентусом»). Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» и четырехкратный обладатель «Золотой бутсы». Уже почти три года Криштиану живет с испанской моделью Джорджиной Родригес. Официально они помолвлены, однако в европейских СМИ уже не раз появлялась информация, что пара тайно сыграла свадьбу. У Роналду четверо детей, причем старшие появились на свет с помощью суррогатных матерей. Джорджина родила в ноябре 2017 года младшую дочь Алану Мартину.

Криштиану Роналду

Лидер испанской «Барселоны» Лионель Месси занимает пятое место с годовым доходом 105 миллионов долларов. 33-летний аргентинец шесть становился обладателем «Золотой бутсы». В его активе огромное количество титулов, которые он заработал в составе «Барселоны». А вот в нынешнем сезоне каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов УЕФА, проиграв мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале с разгромным счетом 8:2. Кстати, «Ювентус» Роналду, с которым Месси постоянно конкурирует в различных футбольных рейтингах, тоже постигла неудача. Двух талантливых футболистов связывают еще и неприятности с испанской налоговой службой. И Лионеля, и Криштиану признали виновными в уклонении от уплаты налогов и утаиванию доходов. В тюрьму ни тот ни другой не попали, но были вынуждены заплатить огромные штрафы. Роналду предпочел в итоге сменить страну и перешел в итальянский «Ювентус». Месси пока играет в «Барселоне». Лионель женат на Антонелле Роккуццо, которую знает с пяти лет. У них три сына, причем двое старших родились еще до того, как их родители стали законными супругами.

Лионель Месси

Шестое место занимает американский кинорежиссер, продюсер и актер Тайлер Перри. За год он заработал 97 миллионов долларов. Forbes не стал включать его в свой недавний рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, потому что 50-летний Тайлер за минувший год не сыграл ни в одном фильме. Зато он весьма успешно занимался продюсерской деятельностью. Именно Перри предоставил свой особняк принцу Гарри и Меган Маркл, когда они перебрались из Канады в США и обосновались в Калифорнии. Тайлер поддерживает дружеские отношения с Опрой Уинфри, Уиллом Смитом, Джанет Джексон. Он считается одним из самых влиятельных людей в Голливуде на сегодняшний день. Перри живет уже несколько лет с Гелилой Бекеле, которая в 2014 году родила ему сына.

Тайлер Перри

Седьмое место досталось еще одному футболисту — Неймар заработал за год 95,5 миллиона долларов. 28-летний бразилец играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен» и национальную сборную своей страны. И вот парадокс — Неймар отстает от Роналду и Месси и по количеству завоеванных титулов, и по размеру своих доходов, но именно его ПСЖ пробился в этом году в финал Лиги чемпионов УЕФА. Бразилец не женат. У него есть девятилетний сын Дави Лукка, которого родила бывшая подруга Неймара Каролина Дантас.

Неймар

Американский теле- и радиоведущий Говард Стерн заработал за год 90 миллионов долларов, что обеспечило ему восьмое место в рейтинге Forbes. 66-летний шоумен является культовой фигурой в американской поп-культуре. На его программах выросло уже несколько поколений американцев. Он умеет так разговорить знаменитостей, что они начинают «полоскать свое грязное белье» на публике, порой не замечая этого. Говард был женат на Элисон Бернс более 20 лет. Жена родила ему трех дочерей, но в 1999 году супруги расстались. Стерн винил себя в этом — он был слишком увлечен работой. В 2007 году женился во второй раз на телеведущей и модели Бет Остроски.

Говард Стерн

Девятое место занимает знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс с годовым доходом 88,2 миллиона долларов. 35-летний спортсмен трижды становился чемпионом НБА, 16 раз принимал участие в матче всех звезд. В 2019 году стал самым высокооплачиваемым игроком НБА. Джеймс женат на своей школьной подруге Саванне Бринсон. У них трое детей.

Леброн Джеймс

Замыкает первую десятку Дуэйн Джонсон, самый высокооплачиваемый актер в мире по итогам года.

Дуэйн Джонсон

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Джонсон заработал 87,5 миллиона долларов.



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