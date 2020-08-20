- 15:29 «Стало скучно»: в курортной зоне Одессы устроили стрельбу
- 15:10 «Севилья» – «Интер»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 14:55 Пациентов заставляли работать бесплатно: на Львовщине накрыли очередной «реабилитационный центр»
- 14:53 В Беларуси открыли дело из-за создания Координационного совета по передаче власти
- 14:45 Коммерческий рынок газа сформирован, но есть проблема в рынке для населения, — эксперт
- 14:30 Врач заявил о необходимости перевезти Навального в одну из клиник в Европе
- 14:27 На Харьковщине отменили школьные линейки 1 сентября
- 14:01 В Севастополе прогремел смертельный взрыв в жилом доме: фото ЧП
- 13:58 Едва избежал самосуда: в Одессе мотоциклист сбил на переходе мать с двумя маленькими детьми
- 13:58 К приезду Зеленского в Херсоне ночью укладывали новый асфальт
- 13:48 Кайли Дженнер и Криштиану Роналду: как выглядит десятка самых богатых знаменитостей от Forbes
- 13:32 Синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели
В Беларуси открыли дело из-за создания Координационного совета по передаче власти
В Беларуси грозят тюрьмой политикам, создавшим Координационный совет для перевыборов и мирной передачи власти. Уже возбуждено уголовное дело, виновных могут отправить за решетку на пять лет.
Как заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, оппозиционерам грозит уголовная ответственность «за попытку захвата государственной власти и призывы к причинению вреда национальной безопасности».
«Группой граждан Беларуси 18 августа заявлено о создании координационного совета. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной», — заявил Конюк. По словам генпрокурора, часть участников совета уже одумалась и вышла из состава политобъединения.
В свою очередь участники совета возразили генпрокурору: их объединение не призывало к захвату или свержению власти, к совершению терактов, диверсий или подрыву нацбезопасности. Оппозиционные политики не нашли в своей работе нарушения закона.
Напомним, Координационный совет оппозиции предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. В состав совета вошла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, представители избирательных штабов Тихановской и Виктора Бабарико.
Как сообщали «ФАКТЫ», 19 августа Александр Лукашенко переназначил правительство Беларуси. Все силовики сохранили должности, несмотря на требования протестующих.
Фото rada. vision126
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 1 м/с В
Давление: 740 мм