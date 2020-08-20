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Мир

В Беларуси открыли дело из-за создания Координационного совета по передаче власти

14:53 20 августа 2020
беларусь

В Беларуси грозят тюрьмой политикам, создавшим Координационный совет для перевыборов и мирной передачи власти. Уже возбуждено уголовное дело, виновных могут отправить за решетку на пять лет.

Как заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк, оппозиционерам грозит уголовная ответственность «за попытку захвата государственной власти и призывы к причинению вреда национальной безопасности».

«Группой граждан Беларуси 18 августа заявлено о создании координационного совета. Планируется создать политический орган, который должен взять на себя процесс передачи власти от действующего главы государства. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а деятельность является неконституционной», — заявил Конюк. По словам генпрокурора, часть участников совета уже одумалась и вышла из состава политобъединения.

В свою очередь участники совета возразили генпрокурору: их объединение не призывало к захвату или свержению власти, к совершению терактов, диверсий или подрыву нацбезопасности. Оппозиционные политики не нашли в своей работе нарушения закона.

Напомним, Координационный совет оппозиции предложила создать кандидат в президенты Светлана Тихановская. В состав совета вошла нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, представители избирательных штабов Тихановской и Виктора Бабарико.

Как сообщали «ФАКТЫ», 19 августа Александр Лукашенко переназначил правительство Беларуси. Все силовики сохранили должности, несмотря на требования протестующих.

Фото rada. vision

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