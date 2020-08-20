В Минобороны провалили план закупки зимней формы для военных, — СМИ

Половина украинских военных частей до сих пор получает продукты по «старым» меню. А зимой армейцы вообще рискуют остаться голыми и босыми — из-за коррупционных схем и лоббирования определенных поставщиков. Об этом говорится в расследовании «СтопКора».

«Я абсолютно уверена и знаю, что до 2014 года каждый аутсорсер имел „своего“ человека в Минобороны, которой они заносили конверты. И подозреваю, что такая же ситуация происходит прямо сейчас», — отмечает экс-руководитель реформы питания ВСУ Диана Петреня.

Но если питается украинская армия все же бесперебойно, то проблема с военной формой набирает обороты. «СтопКор» отправил информационный запрос, чтобы узнать, как Министерство обороны выполняет план закупок на год: «Ответ поражает. По состоянию на конец июля договоры на поставку материальных ресурсов заключены лишь на 48%, тогда как в прошлом году на этот же период их было 88%. Это означает, что одевать армию, очевидно, не собираются. Ведь зимнюю форму одежды военные обычно получают в сентябре-октябре. А ее изготовление и поставка на склады занимает много времени — примерно два месяца. По словам представителя швейной компании, договоры на верхнюю одежду все еще отсутствуют».

Потребности должен обеспечивать Департамент государственных закупок и поставок материальных ресурсов МОУ. В марте этого года его директора Владимира Гулевича уволили, однако официально на его место так никого и не назначили.

«Департаментом уже полгода фактически руководят Игорь Горбенко и председатель Тендерного комитета министерства Ярослав Федорчук. Именно из-за их деятельность состоялось невыполнение плана закупок», — пишет «СтопКор».

Как стало известно «СтопКору», в конце каждого года, согласно законодательству, договоры на поставку тылового обеспечения пролонгируют на первый квартал следующего года. Дополнительные соглашения обычно подписывались до 15 января.

«В этом году все искусственно затянули до 18 февраля — скорее всего, для получения определенной выгоды. 18-го числа в срочном порядке все было подписано, чтобы успеть в сроки, но раньше такой ситуации ни разу не было», — отметил в комментарии «СтопКору» представитель швейной компании.

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