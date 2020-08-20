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Повышение тарифов: кандидат в мэры Киева Притула предложил решение сложной проблемы
Шоумен и кандиадат в мэры Киева Сергей Притула предложил повысить коммунальные тарифы. Об этом он сообщил в своем интервью сайту lb.ua.
Притула рассказал, что видит в повышении тарифов решение проблемы питьевой воды в Киеве.
«Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: все нуждается в обновлении, замене. И сама станция в Бортничах, которая вечно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти…» — отметил Притула.
Притула также уточнил, что решение о повышении тарифов не совсем понравится громаде.
Как сообщалось ранее, по результатам опроса Центра Разумкова, который был обнародован 13 августа, за шоумена Сергея Притулу готовы отдать свои голоса 5,5% киевлян. Он занимает пятое место в общем рейтинге кандидатов на должность городского головы Киева.107
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