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Повышение тарифов: кандидат в мэры Киева Притула предложил решение сложной проблемы

20:21 20 августа 2020
Сергей Притула
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Шоумен и кандиадат в мэры Киева Сергей Притула предложил повысить коммунальные тарифы. Об этом он сообщил в своем интервью сайту lb.ua.

Притула рассказал, что видит в повышении тарифов решение проблемы питьевой воды в Киеве.

«Просто проблема плохого качества того или иного блага или природного какого-то ресурса лежит в следующем: все нуждается в обновлении, замене. И сама станция в Бортничах, которая вечно на какой реконструкции, и так далее. Все эти вещи должны закладываться в тариф. Он, очевидно, должен немного вырасти…» — отметил Притула.

Притула также уточнил, что решение о повышении тарифов не совсем понравится громаде.

Как сообщалось ранее, по результатам опроса Центра Разумкова, который был обнародован 13 августа, за шоумена Сергея Притулу готовы отдать свои голоса 5,5% киевлян. Он занимает пятое место в общем рейтинге кандидатов на должность городского головы Киева.

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Повышение тарифов: кандидат в мэры Киева Притула предложил решение сложной проблемы

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