В четверг, 20 августа, на юге Франции состоялась встреча президента страны Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. В числе ряда вопросов лидеры двух стран обсудили информацию об экстренной госпитализации в России известного оппозиционера Алексея Навального. На пресс-конференции по итогам встречи Меркель заявила, что Германия готова оказать Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в лучших немецких больницах.

«Я надеюсь, что он быстро поправится, и, если попросят, мы предоставим ему медицинскую помощь, в том числе и в немецких больницах. Но запрос должен исходить оттуда», — сказала канцлер.

Макрон также выразил серьезную озабоченность состоянием здоровья Алексея Навального и предложил помощь Франции в лечении российского оппозиционера. «Мы готовы оказать всякую возможную помощь — с точки зрения здоровья и с точки зрения предоставления политического убежища», — подчеркнул французский президент.

Меркель и Макрон потребовали проведения расследования всех обстоятельств внезапного заболевания Навального.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», лечащий врач Алексея Анастасия Васильева, возглавляющая профсоюз «Альянс врачей», написала в Twitter, что поддерживает предложение, озвученное пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, относительно помощи в транспортировке Навального в Европу. Она подтвердила журналистам, что помощь в лечении Алексея предложили несколько стран, в том числе Германия.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов также заявил, что лично договаривался о лечении Навального в одной из немецких клиник. Кстати, Верзилов отметил, что симптомы у Алексея очень похожи на те, которые наблюдались у самого Петра в сентябре 2018 года. После нескольких дней в токсикологической реанимации московских больниц Верзилов был переправлен в берлинскую клинику Charité.

Немецкие врачи высказали уверенность в том, что Петр был отравлен, но не смогли установить, каким веществом. Неофициально родственникам врачи в Москве говорили об отравлении атропином. Верзилов считает, что его отравление — это месть за расследование убийства трех российских журналистов в Центральной Африканской Республике летом 2018 года, которое проводила «Медиазона».

Напомним, по версии Верзилова, с которой согласны многие западные СМИ, группа журналистов отправилась в Африку, чтобы выяснить подробности пребывания там наемников ЧВК Вагнера. Финансирует группу Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин, входящий в ближайшее окружение Владимира Путина. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Навального также публиковал ряд собственных скандальных расследований о деятельности господина Пригожина. Определенные выводы напрашиваются сами собой.

Между тем пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице, где сейчас находится Навальный, отказываются выдать документы на его транспортировку.

Юрист ФБК Иван Жданов, прибывший в Омск вместе с женой Алексея Юлией, написал, что отказ в транспортировке Навального омские врачи объясняют тем, что состояние пациента «не транспортабельное».

Ярмыш уверена, что Алексея отравили в аэропорту Томска, подмешав ему что-то в чай, который он выпил в кафе. Оппозиционеру стало плохо уже на борту самолета. Он потерял сознание. Кроме чая Навальный 20 августа ничего не пил и не ел. Самолет экстренно посадили в Омске…

В ряде российских СМИ появилась информация, что накануне, 19 августа, Навальный побывал в селе Кафтанчиково под Томском и пил там с местными жителями самогон.

Руководитель томского штаба Навального Ксения Фадеева в беседе с Интерфаксом сообщила, что Алексей действительно был в Кафтанчиково, купался в реке Томь, но никакого застолья после этого не было. И алкоголь Навальный накануне вылета не употреблял.

По информации источника Интерфакса, Алексею в Омске поставили предварительный диагноз — острое отравление неустановленным психодиcлептиком (веществом, способным вызывать галлюцинации). Также неофициально называется и само вещество — оксибутират натрия.

По словам омских врачей, признаков инфаркта, инсульта и инфекций, включая коронавирус, у Навального не обнаружено.

Летом 2019 года Алексей Навальный, предположительно, был отравлен, находясь в спецприемнике в Москве. Он обратился в Следственный комитет России (СКР) с заявлением о преступлении. Однако расследование проведено не было.

Известный российский политолог и публицист Федор Крашенинников обращает внимание еще и на такой факт. Навальный обычно каждый четверг появляется в эфире своего канала в YouTube, который смотрят сотни тысяч пользователей. Собирался Алексей сделать это и 20 августа, вернувшись из Томска в Москву. Никто не знает, какое очередное громкое разоблачение подготовил оппозиционер. Но кто-то, видимо, очень не хотел, чтобы этот эфир состоялся.

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