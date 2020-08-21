- 09:48 «Севилья» – «Интер»: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
- 09:40 Расширяйте забастовки: Тихановская записала новое видеообращение к протестующим белорусам
- 09:34 В Украине подтвердили уже сто тысяч случаев заражения COVID-19
- 09:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:05 Чемпион мира расстался с женой-эскортницей прямо на свадьбе
- 08:59 Путина лишают власти: бывший разведчик сделал резонансное заявление о событиях в России
- 08:58 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 08:42 «Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 08:28 Последствия засухи: в Симферополе оккупанты вводят новые "водные" ограничения
- 08:07 «Севилья» – «Интер»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
- 07:59 С россиянами разговор должен быть в формате зуб за зуб, они только так понимают, — Айдер Муждабаев
- 07:54 "Я хочу это делать": у протестующих в Беларуси, возможно, появился мощный лидер из числа бывших соратников Лукашенко
Путина лишают власти: бывший разведчик сделал резонансное заявление о событиях в России
Отравление в России оппозиционера Алексея Навального может оказаться элементом сложного плана по отстранению от власти Владимира Путина. В финале власть от нынешнего хозяина Кремля переходит преемнику, а недовольные лишаются последнего реального лидера, способного координировать протесты. Такую версию выдвинул бывший разведчик КГБ и сокурсник Путина Юрий Швец.
Экс-сотрудник разведки уверен: за последними громкими событиями в России стоит ФСБ и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом Швец заявил в интервью изданию Гордон.
«Эта операция имеет два театра действий — внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают „козу“, пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов Путин… На внутреннем фронте необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста», — объяснил бывший разведчик.
Швец уверен, что, устранив Навального, авторы спецоперации нейтрализуют любую, даже минимальную, угрозу от уличных акций. «Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера», — считает эксперт.
Напомним, симптомы отравления у Навального проявились утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, пациента увезли в реанимацию. Навальный продолжает пребывать в коме.
Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров объяснил, как отравление Навального выгодно Кремлю и что власть в России усвоила белорусский урок.
«ФАКТЫ» собрали самые резонансные случаи отравлений известных оппозиционеров за период нахождения у власти Владимира Путина.632
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...
Ветер: 0 м/с C
Давление: 745 мм