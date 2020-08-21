Путина лишают власти: бывший разведчик сделал резонансное заявление о событиях в России

Отравление в России оппозиционера Алексея Навального может оказаться элементом сложного плана по отстранению от власти Владимира Путина. В финале власть от нынешнего хозяина Кремля переходит преемнику, а недовольные лишаются последнего реального лидера, способного координировать протесты. Такую версию выдвинул бывший разведчик КГБ и сокурсник Путина Юрий Швец.

Экс-сотрудник разведки уверен: за последними громкими событиями в России стоит ФСБ и секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Об этом Швец заявил в интервью изданию Гордон.

«Эта операция имеет два театра действий — внешний и внутренний. На внешнем направлении Америке и НАТО делают „козу“, пугая возможностью большой войны, на которую якобы готов Путин… На внутреннем фронте необходимо нейтрализовать возможные массовые акции протеста», — объяснил бывший разведчик.

Швец уверен, что, устранив Навального, авторы спецоперации нейтрализуют любую, даже минимальную, угрозу от уличных акций. «Устранение Навального лишает недовольных последнего реального лидера», — считает эксперт.

Напомним, симптомы отравления у Навального проявились утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске, пациента увезли в реанимацию. Навальный продолжает пребывать в коме.

Российский оппозиционный журналист Александр Невзоров объяснил, как отравление Навального выгодно Кремлю и что власть в России усвоила белорусский урок.

«ФАКТЫ» собрали самые резонансные случаи отравлений известных оппозиционеров за период нахождения у власти Владимира Путина.

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