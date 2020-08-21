Будьте настойчивы: гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака

В пятницу, 21 августа, будут приветствоваться напористость и изобретательность. «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 21 августа для всех знаков зодиака. Эксклюзивный астрологический прогноз на август-2020 читайте здесь.

ОВЕН

В целом ожидается неплохой день, правда, в первой половине дня не исключены какие-то нестыковки. Можно решать вопросы в различных инстанциях.

ТЕЛЕЦ

Хорошее время для начала новых дел, крупных покупок. Постарайтесь ни с кем не спорить, это может иметь неприятные последствия.

БЛИЗНЕЦЫ

Важные вопросы и сложные дела лучше решать в первой половине дня — так будет более эффективно. В денежных вопросах не теряйте бдительность.

РАК

Возьмитесь за дела, которые откладывали «на потом». Старайтесь держаться подальше от начальства, оно может быть настроено не слишком доброжелательно.

ЛЕВ

День хорош для встреч и общения в непринужденной обстановке, сумеете легко завоевать расположение нужных людей. Не исключено предложение о долгосрочном сотрудничестве.

ДЕВА

Несмотря на то что день окажется довольно беспокойный, он сулит положительные результаты. Берегите спину, не поднимайте тяжести.

ВЕСЫ

День хорош для оформления различных бумаг и подписания документов. Однако обращайте внимание на мелочи, это будет очень кстати.

СКОРПИОН

Займитесь текущими делами и решением бытовых вопросов. Лучше воздержаться от посещения массовых мероприятий и от употребления алкогольных напитков.

СТРЕЛЕЦ

Вам удастся преуспеть не только на деловом поприще, но и на амурном фронте. Прислушивайтесь ко всему сказанному — сумеете извлечь для себя много пользы.

КОЗЕРОГ

Для более плодотворной деятельности постарайтесь сменить обстановку и улучшить условия труда. Необычные и интересные идеи сможете реализовать благодаря заинтересованным лицам.

ВОДОЛЕЙ

В первой половине дня возможны проблемы из-за невнимательности. Затем ситуация исправится, и вы сумеете добиться неплохих результатов.

РЫБЫ

Благодаря умению работать в команде и находить общий язык с несговорчивыми людьми сможете быстро достичь желаемого, не прикладывая особых усилий. Звезды советуют проверить гормональный фон, чтобы предотвратить возможность заболевания.

Хорошего вам дня!

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