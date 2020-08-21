Расширяйте забастовки: Тихановская записала новое видеообращение к протестующим белорусам

Забастовки в Беларуси должны стать еще более массовыми, только так можно заставить режим уступить. С таким обращением к нации выступила Светлана Тихановская, отреагировав на разгон акции протеста на заводе в Минске.

В видео на своем YouTube-канале Тихановская подчеркивает мощный эффект от массовых стачек. Оппозиционерка предупреждает, что протестующих будут пытаться запугать, но они не должны поддаваться.

«Забастовки зажали диктатуру в угол. Ранили ее в самое сердце, поэтому сейчас вас всеми способами пытаются разделить и поссорить. Ведь если мы будем все вместе — у этого режима не останется ни единого шанса. Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому Вас запугивают», — считает автор обращения.

Тихановская напоминает, что конечной целью протестов должно стать освобождение политзаключенных и новые прозрачные выборы. «Я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки. Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса», — говорится в обращении.

Напомним, генеральный прокурор Беларуси уже пригрозил тюрьмой участникам Координационного совета оппозиции.

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