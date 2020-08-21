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Политика

Тренд с походом представителей шоу-бизнеса во власть закончился, — результаты соцопроса

14:28 21 августа 2020
Тренд с походом представителей шоу-бизнеса во власть закончился,&nbsp;— результаты соцопроса
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Медийщики Андрей Пальчевский и Сергей Притула не могут претендовать на победу в выборах мэра Киева. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного и обнародованного ВОО «Передовые правовые инициативы».

Так, согласно озвученным результатам, если бы выборы мэра Киева состоялись на следующей неделе, то за Сергея Притулу готовы проголосовать 5,44% киевлян, в то время как за Пальчевского только 5,21%. Примечательно, что рейтинг Притулы после выдвижения от партии «Голос» оказался существенно ниже прогнозируемого. По итогам соцопроса, телеведущий не попал в тройку лидеров. Это же касается и кандидатуры Пальчевского, который также с небольшим отрывом преодолевает 5% барьер.

Лидером избирательной кампании согласно опросу ВОО «Передовые правовые инициативы» остается действующий мэр Киева Кличко. За него готовы проголосовать 41,6%, за кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук — 10,41% опрошенных. Замыкает тройку лидеров представитель «Батьківщини» Алексей Кучеренко с 9,23% поддержки.

Позиции Пальчевского может подрывать близость к партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Также Пальчевский постоянно выступает на телеканалах 112, Newsone, Zik, которые связывают с Виктором Медведчуком.

Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула также имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника.

Эксперты прогнозируют, что после решения баллотироваться в мэры Киева Сергей Притула рискует повторить политическую карьеру Святослава Вакарчука. В частности, как заявил телеведущий Дмитрий Спивак, Притула мог бы стать мэром столицы только при президенте Вакарчуке, чего в «обозримом будущем не будет точно». И даже в этом случае, полагает Спивак, его каденция обернулась бы для Киева потерянным временем, а самому мэру могла бы стоить репутации.

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