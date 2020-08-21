- 16:40 Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального
- 16:29 Атмосферная неустойчивость: синоптик рассказала, какой будет погода 22 августа
- 16:14 «Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:13 Притула с рейтингом чуть больше 5 процентов не будет эффективным кандидатом, — политолог
- 16:08 Стало известно, на каких пляжах Украины нельзя купаться
- 16:04 Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларуси
- 15:39 Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты
- 15:31 Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях
- 15:29 В Киеве снова запустили фуникулер и восстанавливают ряд автобусных маршрутов
- 15:25 «Окно в Европу» за 16 тысяч евро: разоблачена сеть по отправке за границу иностранцев-нелегалов
- 15:20 После отставки Холодницкого САП возглавил Грищук: кто это такой
- 15:16 Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло
Притула с рейтингом чуть больше 5 процентов не будет эффективным кандидатом, — политолог
Выдвижение от партии «Голос» Сергея Притулы пока не принесло ожидаемого электорального успеха. По итогам соцопроса, телеведущий не попал в тройку лидеров, что снижает его эффект как альтернативного кандидата. Об этом в эфире телеканала Newsone заявила политолог Александра Решмедилова, комментируя данные соцопроса, проведенного и обнародованного ВОО «Передовые правовые инициативы». .
В августе были обнародованы результаты электоральных симпатий киевлян среди кандидатов в мэры. Лидером избирательной кампании остается действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него готовы голосовать 41,6% опрошенных, за кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук готовы проголосовать 10,41%. Замыкает тройку лидеров представитель «Батьківщини» Алексей Кучеренко — 9,23%. Кандидат от партии «Голос» Сергей Притула набирает 5,44%. Выдвиженца от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего главу КГГА времен беглого Януковича Александра Попова готовы поддержать 5,35%. У известного телеведущего и бизнесмена, лидера партии «Перемога Пальчевського» Андрея Пальчевского рейтинг составил 5,21%.
«Голосу» будет очень тяжело даже в Киеве. Какие бы карты ни разыгрывались. Даже попытка выдвинуть Притулу как дополнительный козырь вряд ли поможет. В эффект Притулы как темной лошадки как-то вообще верится с трудом. Не повторит ли он подвиг Вакарчука? Догнать «Удар» и «Слуг народа» в Киеве будет тяжело. Интересная позиция усиления «Батьківщини» за счет Кучеренко. Это интересный ход — ставка на профессионализм", — отметила Решмедилова.
Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника.
Среди партий, согласно озвученным результатам, на выборах Киевского городского совета в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа» (21,2%), «Удар» Виталия Кличко (18,55%), «Европейская солидарность» (14,75%) и «Батьківщина» (12,25%). Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» почти преодолела 6-процентный барьер. За нее готовы проголосовать 5,92% опрошенных.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 3 м/с C
Давление: 746 мм