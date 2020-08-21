Притула с рейтингом чуть больше 5 процентов не будет эффективным кандидатом, — политолог

Выдвижение от партии «Голос» Сергея Притулы пока не принесло ожидаемого электорального успеха. По итогам соцопроса, телеведущий не попал в тройку лидеров, что снижает его эффект как альтернативного кандидата. Об этом в эфире телеканала Newsone заявила политолог Александра Решмедилова, комментируя данные соцопроса, проведенного и обнародованного ВОО «Передовые правовые инициативы». .



В августе были обнародованы результаты электоральных симпатий киевлян среди кандидатов в мэры. Лидером избирательной кампании остается действующий мэр Киева Виталий Кличко. За него готовы голосовать 41,6% опрошенных, за кандидата от «Слуги народа» Ирину Верещук готовы проголосовать 10,41%. Замыкает тройку лидеров представитель «Батьківщини» Алексей Кучеренко — 9,23%. Кандидат от партии «Голос» Сергей Притула набирает 5,44%. Выдвиженца от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего главу КГГА времен беглого Януковича Александра Попова готовы поддержать 5,35%. У известного телеведущего и бизнесмена, лидера партии «Перемога Пальчевського» Андрея Пальчевского рейтинг составил 5,21%.

«Голосу» будет очень тяжело даже в Киеве. Какие бы карты ни разыгрывались. Даже попытка выдвинуть Притулу как дополнительный козырь вряд ли поможет. В эффект Притулы как темной лошадки как-то вообще верится с трудом. Не повторит ли он подвиг Вакарчука? Догнать «Удар» и «Слуг народа» в Киеве будет тяжело. Интересная позиция усиления «Батьківщини» за счет Кучеренко. Это интересный ход — ставка на профессионализм", — отметила Решмедилова.

Несмотря на отсутствие политического опыта, Сергей Притула имеет близкие связи с политическим истеблишментом. Он зять влиятельного донецкого бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника и свояк миллионера, экс-регионала и народного депутата Виталия Хомутынника.

Среди партий, согласно озвученным результатам, на выборах Киевского городского совета в четверку лидеров электоральных симпатий киевлян попадают «Слуга народа» (21,2%), «Удар» Виталия Кличко (18,55%), «Европейская солидарность» (14,75%) и «Батьківщина» (12,25%). Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» почти преодолела 6-процентный барьер. За нее готовы проголосовать 5,92% опрошенных.





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