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Параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине, — ЕВА

20:29 21 августа 2020
Параметры RAB-тарифа от НКРЭКУ не улучшат условия инвестирования в Украине,&nbsp;— ЕВА
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Предложение НКРЭКУ относительно параметров RAB-тарифа на распределение электроэнергии не является эффективным для бизнеса, учитывая потребность обновления сетей, а также потенциально ставит под угрозу приватизацию принадлежащих государству облэнерго. Об этом заявили в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

В ЕВА прокомментировали общественное обсуждение, которое НКРЭКУ провела 17 августа 2020 относительно внедрения стимулирующего регулирования в Украине, на котором Регулятор предложил установить доходность на «старую» базу активов ОСР на уровне трех процентов.

На это ЕВА отреагировала заявлением о важности повышения нормы доходности на «старую» базу.

«Предложение не является привлекательным для бизнеса, учитывая потребность обновления сетей и привлечение инвестиций в инфраструктуру новыми и существующими инвесторами, а также потенциально ставит под угрозу приватизации принадлежащих государству пакетов акций операторов систем распределения», — отметили эксперты Комитета Ассоциации.

По мнению ЕВА, предложенные НКРЭКУ параметры, не улучшат условия инвестирования в Украине и не соотносятся в полной мере со ставками по облигациям внутреннего государственного займа Украины, кредитам и тому подобное. Выслушав позиции всех участников рынка, эксперты ЕВА заявили, что Регулятор должен повысить ставки доходности на «старую» базу активов до 8−9% для того, чтобы деятельность по распределению электроэнергии стала инвестиционно привлекательной для инвесторов.

Координатор комитета по энергетике Евгений Скульский сообщил, что повышение ставки доходности также повлияет на стоимость подключения — один из ключевых показателей рейтинга Doing Business, индекса, который учитывается Всемирным банком.

«Подключение к сетям — это ключевая составляющая индекса. А Украина по этому показателю отстает — подключение считается проблемным, и является тем фактором, из-за которого инвестор и не приходит. Что касается стоимости, при повышении ставки на старую базу активов RAB-регулирования до 7−8% цена подключения будет снижена. Подключение частично будет оплачиваться за счет оператора системы распределения, а не только потребителей. Поэтому, безусловно, при ставке хотя бы 7−8% на старую базу активов, будут такие положительные изменения, как снижение стоимости подключения к сетям», — отметил Скульский.

ЕВА обратились к НКРЭКУ с просьбой способствовать пересмотру регуляторной нормы дохода на «старую» регуляторную базу активов и установить ее на уровне не менее 8%.

Отметим, ранее член Экспертного Совета при Минэнергетики Сергей Чех заявил, что НКРЭКУ предлагает методологию RAB-тарифов, при которой инвестиций в сети не будет.

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