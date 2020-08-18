22 августа 2020

Недавно в разговоре с детьми каким-то образом задели тему мыла. Простого туалетного мыла, без которого представить современную жизнь практически невозможно. Особенно в период затянувшегося карантина, связанного с коронавирусной пандемией. Сейчас ведь куда ни глянь — везде висят предупреждения о необходимости тщательно мыть руки с мылом. И это, наверное, правильно, ведь бережённого сам Бог бережёт. А мне вспомнилось в связи с этим соблюдение условий личной гигиены во время службы в армии. В нашей роте, входившей в состав строительных войск (так называемого стройбата) на 100 человек личного состава было 10 умывальников с холодной водой (только с холодной!) и несколько здоровенных кусков коричневого хозяйственного мыла, за рациональным использованием которого строго следил ротный старшина. Зимой и летом помыться, побриться и постирать какие-нибудь личные вещи можно было только таким примитивным, но по-своему надёжным методом — холодной водой и хозяйственным мылом. И ничего, как-то управлялись. Зато каждую субботу нас ждал настоящий праздник — всех строем вели в солдатскую баню, где каждому подразделению отводилось 7−10 минут на радость общения с горячей водой. И ведь успевали же…

В мировой истории мыла сегодняшний день, скажу я вам, можно считать особенным. Ровно 155 лет назад, 22 августа 1865 года, некто Уильям Шеппард, изобретатель из Нью-Йорка, запатентовал жидкое мыло, дав ему весьма оригинальное название — «Улучшенное». Понятное дело, что и до этого изобретения человечество давно и успешно пользовалось мылом. Известно о том, что ещё в середине второго тысячелетия до нашей эры жители древнего Египта и шумного Вавилона регулярно мылись мылом. Да и римляне с греками не надолго от них отставали в этом. Правда, мыло, как правило, тогда производилось большей частью твёрдое, кусковое. В него нередко добавляли различные растения, придававшие мылу свойство пениться, и ароматизаторы. Но только Шеппарду было суждено додуматься до изготовления мыла из листьев пальмы с добавлением порошка из оленьих рогов, что позволило производить популярный продукт в жидкой консистенции.

Впрочем, как это нередко бывает, самому изобретателю эта новинка, ставшая вскоре весьма популярной во всём мире, больших денег не принесла. Зато через много лет, а именно в 1980 году, бизнесмен Роберт Тейлор из американского же штата Миннесота придумал специальные бутылочки с дозатором, позволяющие лёгким нажатием получать небольшую порцию жидкого мыла, достаточную для мытья рук. Не поверите, но на одном только этом изобретении парень заработал 25 миллионов долларов!

Ну, и напоследок анекдот, как говорится, в тему. Одна барышня рассказывает другой:

— Купила вчера колбасу и мыло. Читаю состав — колбаса: соя, эмульгаторы, красители… Мыло: мёд, лактоза, масло лепестков розы… Теперь вот думаю, что предпочтительнее съесть на завтрак?

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.