23 августа 2020

Есть люди, которые не уходят из нашей жизни никогда. Даже если несколько лет назад в газетах сообщили, что такого-то числа в результате болезни нас покинул и так далее, в это не верится до сих пор. Кажется, что он просто вышел куда-то и скоро вернётся. И снова наполнит собой весь мир, окружающий нас, добром и радостью. Я имею в виду Давида Черкасского, родившегося в этот день, 23 августа. Сегодня, как обычно, его страничку в «Фейсбуке» завалили бы кучей смешных и искренних поздравлений. И он бы, как обычно, отшучиваясь, хохмил в ответ, вспоминал бы прикольные случаи из жизни и рассказывал анекдоты, от которых хотелось бы безудержно смеяться. Если бывают в жизни люди-праздники, то он как раз из таких людей.

Не поверю в то, что его хотя бы кто-нибудь не знал. Все мы знали его с самого детства. Во-первых, по мультикам, им созданным. «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ»… Мы их смотрели по сто раз, потому что они никогда не надоедали. Потому что в нашем непростом детстве они были лучиками света, позволявшими отвлечься от ранних невзгод и проблем. Хотя бы на какое-то время. И мы были благодарны ему за это.

А потом, повзрослев, мы не пропускали ни одного выпуска юмористических телепередач, в каждой из которых Давид Черкасский вместе с бандой таких же, как он, хохмачей — Алика Ноябрёва, Валеры Чигляева, покойного уже Толи Дяченко — устраивали настоящие искромётные мини-спектакли без декораций, но с таким количеством смешных сценок, что их с избытком хватило бы на десяток передач, устраиваемых нынешними юмористами. Их хотелось запоминать, пересказывать друзьям и коллегам по работе…

Отвечая на вопросы «фирменной» анкеты «ФАКТОВ», Черкасский однажды признался: «Что касается цвета, то мне больше нравятся тёплые тона, холодные — нет. Наверное, потому что я добрый человек… А ещё я обожаю запах цветущей сирени. Из продуктов люблю мясо на гриле, из напитков — водку». «А счастье — это… что? Вы счастливый человек?» — допытывались тогда мы. «Это сложный вопрос, — задумался Давид Янович. — Счастье — это когда душу заполняет радость. А она у меня обычно всегда заполнена, так что я считаю себя счастливым человеком…».

Счастливым его считали все, кто его знал. И счастьем своим он всегда умел делиться. Ещё один его ответ на вопрос нашей анкеты «Сколько времени вы могли бы прожить на необитаемом острове и что взяли бы с собой?» абсолютно точно характеризует Черкасского: «Я бы накрыл стол и собрал там всех друзей… А ещё хотел бы, чтобы там было много собак и кошек».

Сегодня за столом тёплой и светлой памяти о нём соберётся так много друзей и поклонников его незабываемого творчества, что хватило бы на всех места… Он ведь, собственно говоря, никуда от нас и не уходил. Просто отвлёкся на какой-то свой новый проект, который, как обычно, должен получиться потрясающе смешным и добрым.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. Как всегда, искренне ваш.