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Мир

Молодежь рискует больше: в Европе резко поменялось отношение к коронавирусу

12:58 23 августа 2020
молодежь

Если в начале пандемии коронавируса группой риска называли пожилых людей, то теперь выяснились новые данные об инфекции. Оказалось, что на данном этапе среди молодежи вирус распространяется намного активнее, чем среди пенсионеров. Такие данные привел министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Сейчас вирус циркулирует в четыре раза активнее среди людей младше 40 лет в сравнении с той группой, кому за 65. Будьте осторожны. Хоть у молодых людей болезнь чаще протекает бессимптомно и дает меньше осложнений, но это не означает, что у молодежи иммунитет и они не могут заболеть!» — предупредил министр в интервью французскому изданию Le Journal du dimanche.

Веран обращает внимание, что в целом по миру и в Европе в частности снова пошли в рост показатели заболеваемости. «Это не новая эпидемия, потому что эпидемия не прекращалась… После трех месяцев снижения циркуляции вируса теперь наблюдаем явный рост в течение пяти недель в глобальном масштабе и на отдельных территориях. Это европейская динамика», — объяснил глава Министерства здравоохранения.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения отмечает стремительное увеличение процента молодых людей, инфицированных COVID-19. В целом по миру число заразившихся уже превысило 22 миллиона.

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