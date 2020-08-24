Париж в огне: после поражения «Пари Сен-Жермен» в столице Франции развернулись беспорядки

После завершения финального матча «Лиги чемпионов», в котором французский клуб «Пари Сен-Жермен» уступил с минимальным счетом «Баварии», в Париже футбольные болельщики устроили беспорядки.

Об этом сообщает Le Parisien.

Сразу после финального свистка болельщики начали зажигать файеры и другую пиротехнику. Хулиганы сначала бросали в полицейских камни и файеры, а затем и бутылки с зажигательной жидкостью. Стражи порядка применили в ответ гранаты со слезоточивым газом.

В дальнейшем хулиганы предприняли попытку напасть на одни из фургонов спецподразделения полиции, но были быстро отогнаны. В настоящее время все подходы к стадиону и ближайшие городские площади находятся под контролем полиции.

Матч транслировался у стадиона «Парк де Пренс» на двух больших экранах, установленных снаружи, у внешних стен комплекса. На место были допущены 5 тыс. болельщиков в соответствии с ограничениями, действующими по всей Франции в условиях пандемии.

После завершения матча болельщикам была предоставлена возможность собраться на Елисейских полях, где, по указанию префектуры, вечером перекрыто движение. Порядок на центральной улице Парижа и у стадиона обеспечивают 3 тыс. полицейских и жандармов. В районе Елисейских полей закрыты 17 станций метро, чтобы избежать большого скопления народа.

В результате действий болельщиков, как сообщили в полиции, 6 человек были арестованы, 274 ​​человека были оштрафованы за нарушение масочного режима.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что победу «Баварии» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» принес… воспитанник парижан.

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