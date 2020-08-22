24 августа 2020

Сегодня проснулся из-за запаха… моря. То ли приснившегося, то ли и впрямь возникшего наяву. За окном виднелись тёмные узнаваемые силуэты киевского Ботанического сада. Никакого моря не было и в помине. Может быть, подсознательно сработало обещание, данное младшей дочери во время прошлой поездки в Венецию? Тогда, многократно обойдя с детьми пешком и объездив на лодках этот удивительный город, я предложил Анечке катание на гондоле отложить до следующего приезда. И этим летом мы должны были Венецию посетить. Даже билеты уже купили и гостиницу забронировали. Но потом коронавирус спутал все наши планы…

Сегодняшнюю фарфоровую композицию мне недавно подарил близкий друг. Таких лладровских произведений теперь уже практически нигде не найти. Порой смотрю на нашу коллекцию — и диву даюсь: как нам вообще удалось её собрать? Ведь это же было практически невозможно. И понимаю: возможным всё стало только потому, что нами руководила благая цель — собрать для того, чтобы дать возможность людям красотой такой наслаждаться.

Сегодняшняя «фарфоровая история» юбилейная. 1200-я! С мая 2017 года не было ни одного (!) дня, когда я по какой-то причине пропустил бы длинную череду рассказов о нашей коллекции и о различных ситуациях, так или иначе с нею связанных. Вот почему именно на этот день я решил приберечь ваше знакомство и с этой работой, и с притчей, поведанной мне старым лодочником в Венеции. Вернее, когда мы с детьми из Венеции ездили на остров Мурано. Тот самый, на котором производят уникальные произведения из знаменитого мурманского стекла. А сегодня ведь ещё и День независимости как раз. День, всякий раз дающий нам повод задуматься о том, куда мы идём…

Жил в одной лесной деревушке юноша, которому однажды приснилось море. Не зная, что это такое, но не раз слыша рассказы о его красоте и величии, отправился юноша в поисках моря куда глаза глядят. На ближайшей развилке увидел три дороги и, недолго думая, пошёл по одной из них. Шёл долго, выбился уже из сил, когда вдруг увидел посёлок. Радушные люди, жившие в нём, уговорили юношу остаться у них. Он и остался. Хорошо было там, комфортно, весело. Но мысли о море всё никак не оставляли парня. И однажды он вернулся к знакомой развилке и пошёл в поисках моря уже другой дорогой.

Встретившийся на его пути город был так уютен, а горожане столь приветливы, что молодой человек решил и там немного пожить. Выучился на мастера, начал работать и жить припеваючи. Но как-то ночью снова приснилось ему море. И жгучее желание достигнуть, наконец-то, цели своего путешествия вновь накрыло парня с головой. Найдя известную уже развилку, пошёл он по третьей дороге. И тут — то ли на беду, то ли на счастье — встретил в одиноком домике красивую одинокую женщину, предложившую ему разделить с нею кров и стол. Зажили они душа в душу, детей начали растить. Но однажды снова приснилось ему море.

И решил он тогда подняться на высокую гору. Правда, силы были уже не т. е. Сказывался солидный возраст. Но ничто уже не могло остановить мужчину. Добравшись, наконец, до вершины, увидел он и знакомую развилку, и посёлок, и город, в которых провёл некоторое время, и домик любимой женщины, с которой ему было так хорошо. А на самом горизонте бесконечной голубизной отсвечивало столь желанное его сердцу море. И все три дороги, оказывается, вели к его берегам. Только ни по одной из них он так и не дошёл до конца…

Утром сегодня я проснулся из-за запаха моря… Куда мы идём? Той ли дорогой? Одному Богу известно.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.