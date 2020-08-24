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Деньги

SkyUp ввел для пассажиров плату за регистрацию в аэропортах

15:43 24 августа 2020
Самолет

С 1 сентября 2020 года станет платным оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации авиакомпании SkyUp для рейсов по Украине, а с 1 октября платным станет оформление и международных рейсов. Ранее Зеленский заявил о планах по созданию в Украине государственной авиакомпании.

Как сообщает SkyUp на своей странице в Facebook, стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в гривневом эквиваленте.

От оплаты за регистрации освобождаются:

• люди старше 60 лет;
• лица, имеющие I и II группу инвалидности;
• участники АТО/ООС.

Бесплатная регистрация выполняется онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании. Она открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

Ранее сообщалось, что Украина и Казахстан решили восстановить авиасообщение.

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