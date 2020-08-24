Финансовая прибыль и новые перспективы: гороскоп на эту неделю

Эксклюзивный астрологический прогноз на 24−30 августа

ОВЕН. Ожидается насыщенная разнообразными событиями неделя. Однако помните, что сейчас не время для каких-либо кардинальных перемен. Финансовые дела окажутся весьма успешными.

ТЕЛЕЦ. Предстоит много дел. Встречи и поездки принесут хороший результат. Не исключено, что для достижения задуманного могут потребоваться дополнительные усилия.

БЛИЗНЕЦЫ. На службе все будет складываться самым благоприятным образом. Возможно поступление небольшой прибыли. В делах семейных могут произойти положительные перемены.

РАК. Нынешний период больше подходит для отдыха и развлечений нежели для работы. Но отвертеться от выполнения своих обязанностей вам вряд ли удастся. Постарайтесь не перегружаться, сосредоточьтесь на главном.

ЛЕВ. Решайте вопросы по мере их поступления. Откажитесь от использования кредитных средств — не исключены серьезные потери. Старайтесь правильно питаться и будьте аккуратны с приемом лекарств.

ДЕВА. Представится шанс улучшить свое благосостояние. Финансовый успех будет сопутствовать тем, кто не привык отступать перед трудностями. Выходные дни хороши для реализации творческих замыслов.

ВЕСЫ. Старайтесь не распространяться о своих планах на ближайшее будущее. Те, кто долго и упорно двигался к намеченной цели, наконец-то смогут добиться великолепных результатов.

СКОРПИОН. Перед вами открываются заманчивые перспективы, вероятно поступление весьма интересного предложения. Появится возможность неплохо заработать, также не исключен и карьерный рост.

СТРЕЛЕЦ. Не следует сопротивляться происходящему, помните: все, что ни делается — к лучшему. При принятии важных решений доверьтесь своей интуиции. Выходные проведите в кругу семьи.

КОЗЕРОГ. При решении важных дел доверяйте только опытным, проверенным и надежным людям, в противном случае результат вас не порадует. Не ввязывайтесь в чужие споры или выяснение отношений.

ВОДОЛЕЙ. Серьезные и важные вопросы желательно отложить на более подходящий период. Это время благоприятно для занятий творчеством, также можно отправляться в походы по магазинам — покупки окажутся удачными.

РЫБЫ. Вы сумеете добиться всего, чего пожелаете. Ни одна преграда не устоит перед вашим натиском. Появится шанс расширить свои финансовые возможности. Выходные посвятите домашним хлопотам.

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