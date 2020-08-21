25 августа 2020

Ровно 25 лет назад популярный журнал «Paris Match» самой красивой девушкой в мире назвал немецкую супермодель и актрису Клаудию Шиффер. Сегодня ей исполняется 50 лет. Она по-прежнему привлекательна и популярна. И по-прежнему соответствует параметрам женской красоты, которые в 1990-х годах были взяты именно с её тела. Правда, пресловутые 90−60−90 на самом деле выглядели тогда несколько иначе. При росте 180 см и весе 58 кг параметры Клаудии были такими: грудь — 95 см, талия — 62 см и бёдра — 92 см. Но вы же сами понимаете, насколько всё условно, когда речь идёт о женской красоте…

Вообще-то в юности дочь известного в Дюссельдорфе юриста и домохозяйки мечтала пойти по стопам отца и стать адвокатом. К тому же, она занималась балетом и брала уроки игры на фортепьяно. Но судьбе суждено было распорядиться будущим юной красотки по-другому. На одной из вечеринок 17-летнюю Клаудию приметил директор модельного агентства Metropoliten Мишель Левитон. Он-то и уговорил родителей девушки отпустить её в Париж, где, по его мнению, перед ней открывалась перспектива сделать блестящую карьеру в модельном бизнесе. И Мишель не ошибся.

Парижская жизнь мгновенно увлекла талантливую красотку. За съёмкой для обложки журнала Elle последовали выгодные контракты сначала на показ моделей от дома Chanel, затем на рекламную кампанию для Guess Jeans. Последовавшие за этим долгосрочные контракты с Revlon быстро сделали Клаудию Шиффер одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире. За каждый свой рабочий день на пике славы она получала по 50 тысяч долларов. И с того времени немецкие СМИ регулярно вносят имя Шиффер в список самых богатых женщин Германии. А её рекорд — 900 съёмок для обложек модных журналов! — до сих пор остаётся не побитым никем более.

Кстати, Клаудия Шиффер обладает безупречной репутацией. В отличие от многих популярных супермоделей она никогда не снималась полностью обнажённой. Она никогда не участвовала в громких скандалах и не давала папарацци повода бегать за нею по пятам. Была, правда, в её биографии страница, заставившая светских хроникёров пристально следить за развитием её отношений с известным американским иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. После скромной помолвки дело даже шло уже к свадьбе. Но свадьба так и не состоялась. В 2002 году Клаудия вышла замуж за британского продюсера и кинорежиссёра Мэттью Вона — сына графа Джорджа Альберта Харли де Дрюммонда, между прочим, крестника короля Георга VI. Пара воспитывает троих детей — сына и двух дочерей. И, по мнению многих, являет собой образец семейных отношений. И высокое происхождение Мэттью, и популярность Клаудии на эти отношения не влияют никак. «Слава — всего лишь побочный эффект моей работы», — сказала однажды Шиффер. И, судя по всему, она ничуть не лукавила.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.