Нардеп Шахов назвал глав ОГА Донбасса «князьями» и потребовал аудиторскую проверку

Сергей Гайдай должен покинуть пост главы ОГА Луганской области. Такое заявление сделал народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов, выступая с трибуны Верховной Рады.

По его словам, два губернатора, в том числе и Сергей Гайдай, «наступили на горло» президенту Украины, которого избрал народ.

«Президент страны едет по границам и уверяет, что у нас есть мир на протяжении 29-ти суток. Спикер парламента прилетает в Луганскую область и видит также, что у нас есть мир… А два губернатора Донецкой и Луганской областей организовали войну, лишили 500 тысяч украинцев права голоса», — сказал Шахов с трибуны ВР.

По словам парламентария, вышеупомянутые чиновники лишают жителей Донбасса конституционного права.

«И сегодня обманывают украинский народ, вводят в заблуждение Центральную избирательную комиссию, говоря, что в Северодонецке и Лисичанске идет война… Когда закончится эта вакханалия? Сегодня на счетах в Северодонецке 200 миллионов гривен, в Лисичанске — 167 млн гривен. Они (главы ОГА — Авт.) добрались сегодня до власти, … сделались князьями. Нельзя допускать, чтобы какие-то губернаторы грабили Украину…», — считает Сергей Шахов.

Нардеп подчеркнул, что жители Донбасса требуют от власти немедленной отставки этих чиновников.

«Сделайте полностью аудит государственного бюджета, в котором разворовали миллиарды гривен, и чтобы наказали за то, что ввели в заблуждение президента Украины, который говорит о мире, и наказали тех, кто делает сегодня в нашем государстве войну», — эмоционально призвал Шахов.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 14 августа под Офисом президента прошла мирная акция протеста против решения ЦИК об отмене местных выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей. Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента провести законные выборы во всех ОТГ украинского Донбасса, а также отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.

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