- 14:31 Маричка Падалко и двое ее детей заразились коронавирусом
- 14:21 «Шахтер» – «Динамо»: онлайн-трансляция поединка за Суперкубок Украины
- 14:20 Нардеп Шахов назвал глав ОГА Донбасса «князьями» и потребовал аудиторскую проверку
- 14:10 Футболист сборной Украины продолжит карьеру в «Наполи»
- 14:08 Ряд украинских компаний стал жертвами рейдерских атак ОПГ «Князя», — СМИ
- 14:06 В Украине выберут лучший эскиз большого Государственного Герба: установлен срок
- 13:49 В командовании назвали причину гибели офицера ВСУ на Луганщине
- 13:29 Рада одобрила кредит от Евросоюза на 1,2 миллиарда евро
- 13:28 Зараженную коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ, — СМИ
- 13:12 Сеть озадачил памятник ликвидированному террористу Гиви в Донецке
- 13:00 Большой Государственный Герб Украины уже существует. Президент Зеленский должен его утвердить, — фонд
- 12:51 Бали останется закрытым для иностранных туристов до конца 2020 года
Нардеп Шахов назвал глав ОГА Донбасса «князьями» и потребовал аудиторскую проверку
Сергей Гайдай должен покинуть пост главы ОГА Луганской области. Такое заявление сделал народный депутат от группы «Довіра» Сергей Шахов, выступая с трибуны Верховной Рады.
По его словам, два губернатора, в том числе и Сергей Гайдай, «наступили на горло» президенту Украины, которого избрал народ.
«Президент страны едет по границам и уверяет, что у нас есть мир на протяжении 29-ти суток. Спикер парламента прилетает в Луганскую область и видит также, что у нас есть мир… А два губернатора Донецкой и Луганской областей организовали войну, лишили 500 тысяч украинцев права голоса», — сказал Шахов с трибуны ВР.
По словам парламентария, вышеупомянутые чиновники лишают жителей Донбасса конституционного права.
«И сегодня обманывают украинский народ, вводят в заблуждение Центральную избирательную комиссию, говоря, что в Северодонецке и Лисичанске идет война… Когда закончится эта вакханалия? Сегодня на счетах в Северодонецке 200 миллионов гривен, в Лисичанске — 167 млн гривен. Они (главы ОГА — Авт.) добрались сегодня до власти, … сделались князьями. Нельзя допускать, чтобы какие-то губернаторы грабили Украину…», — считает Сергей Шахов.
Нардеп подчеркнул, что жители Донбасса требуют от власти немедленной отставки этих чиновников.
«Сделайте полностью аудит государственного бюджета, в котором разворовали миллиарды гривен, и чтобы наказали за то, что ввели в заблуждение президента Украины, который говорит о мире, и наказали тех, кто делает сегодня в нашем государстве войну», — эмоционально призвал Шахов.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 14 августа под Офисом президента прошла мирная акция протеста против решения ЦИК об отмене местных выборов в отдельных ОТГ Луганской и Донецкой областей. Несколько тысяч человек, которые приехали утром из Луганской области, требовали от президента провести законные выборы во всех ОТГ украинского Донбасса, а также отправить в отставку губернатора Луганской области Сергея Гайдая.34
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 745 мм