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Ирина Верещук: «Войцеховский – порождение киевской власти»
21 августа состоялась встреча министра юстиции Дениса Малюська и народного депутата Ирины Верещук с обманутыми инвесторами жилищных афер Войцеховского (по разным оценкам, жертвами афер стали десятки тысяч человек). Народный депутат и министр обсудили законопроект, который не позволит застройщикам продавать квадратные метры из воздуха. А тем, кто пострадал, город обязан помочь.
Жертвами Войцеховского стали более 15 тысяч семей, а 40 объектов до сих пор не достроены и не введены в эксплуатацию.
Практически у всех «домов Войцеховского» схожие проблемы: отсутствие разрешительной документации и бесследно исчезнувшие деньги инвесторов, вложившихся в строительство квартир.
«Войцеховский — это порождение киевской власти. Скажите, разве в условиях жесткого соблюдения законов могут возникнуть такие аферисты? Нет. Они крутят свои делишки потому, что власть им позволяет. Позволяет воровать из кармана простых киевлян, несущих этим жуликам последние деньги!» — восклицает Ирина Верещук.
На данный момент вся помощь КГГА заключается в рекомендациях дольщикам объединяться в жилищно-строительные кооперативы и самостоятельно дофинансировать завершение своих домов. Мало того, что их деньги украли, теперь они должны ещё и доплатить, чтобы достроить свои дома. Так, по словам представителя ЖК, основной задачей на сегодня остается вопрос передачи объектов незавершенного строительства инвесторам и оформление надлежащей документации.
В ходе встречи министр юстиции Денис Малюська заверил: «Мы берем предоставленные вами документы на изучение и будем думать, как конкретно помочь. Понимаю вашу проблему, понимаю, почему проблема так тяжело решается, но знаю, что решения всегда существуют. Не буду вас обнадеживать, но и вас самих один на один с проблемой не оставим. Будем искать пути решения», — отметил министр.
О необходимости решения проблемы в кратчайшие сроки заявила Ирина Верещук.
«Люди объединяются и нуждаются в помощи от министерства. Нужен эксперт, который будет подсказывать путь, подсказывать последовательность действий. Необходимо разработать механизм передачи имущества, материалов в кооперативы, которые состоят из инвесторов, внесших деньги за строительство. На данный момент это основа законного решения», — подчеркнула народный депутат.
По словам Ирины Верещук, строительные «пирамиды» не появляются без участия городской власти, которая закрывает глаза на махинации недобросовестных застройщиков. Эту порочную практику необходимо прекратить. Для этого сейчас и разрабатывается соответствующий законопроект.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно рассказывали о судьбах жертв аферы Войцеховского. Обманутым киевлянам приходится жить в недостроенных многоэтажках без воды и отопления.
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