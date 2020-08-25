Отравление российского оппозиционера Алексея Навального остается главной новостью в немецких СМИ. Напомним, одного из главных критиков президента России Владимира Путина и борца с коррумпированными чиновниками доставили в берлинскую клинику Charité. Ее теперь круглосуточно охраняют усиленные подразделения полиции. Берлин на самом высоком уровне требует от Москвы проведения прозрачного и независимого расследования инцидента с Навальным. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung побеседовала с еще одним российским оппозиционером — Владимиром Кара-Мурзой-младшим, который пережил два отравления. В интервью журналисту Юлиану Гансу он рассказал, для чего российские спецслужбы на протяжении многих лет используют отравление неугодных.

«Симптомы у Алексея абсолютно совпадают с тем, что пережил я: приступы потоотделения, затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, мучительные боли. Я сразу же связался с его людьми и посоветовал им врачей и токсикологов… Хотел бы сделать больше, но не могу по независящим от меня обстоятельствам. На второй день после моего второго отравления моя жена отправила в США образец моей крови. Я знаю многих членов Конгресса США, сенатор Джон Маккейн был моим другом. Они поспособствовали тому, чтобы образец крови был изучен ФБР. Однако, к сожалению, результаты не разглашаются. Ни я, ни журналисты, ни конгрессмены не могут с ними ознакомиться. В феврале 2020 мы подали иск против ФБР и Министерства юстиции США. После принятия решения в октябре результаты смогут быть опубликованы. Это может быть слишком поздно, чтобы помочь Навальному», — заявил Кара-Мурза.

Он абсолютно уверен в том, что Алексея Навального отравили российские спецслужбы. «Ведь на российских оппозиционеров уже осуществлялся ряд покушений с использованием яда. В 2003 году — на депутата Госдумы Юрия Щекочихина, через год — на Анну Политковскую, спустя несколько месяцев — на кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, в 2015-м и 2017 году отравляли меня, в 2018 году — Петра Верзилова, которого также лечили в клинике Charité. Список гораздо длиннее, а метод этот не нов. Уже во время холодной войны осуществлялись покушения на советских диссидентов. При этом использовались отравления. В 1975 году КГБ пытался отравить сатирика Владимира Войновича в Москве с помощью яда нервнопаралитического действия. В 1978 году в Лондоне с помощью ядовитого укола зонтом был убит болгарский писатель Георгий Марков», — напоминает Владимир.

«Почему именно отравления? Во-первых, яд отрицать легче, чем в случае, когда человека застрелили, как было с моим близким другом Борисом Немцовым в 2015 году. Вы же слышите, какую песню снова затягивает хор кремлевской пропаганды? Якобы накануне Навальный выпил слишком много алкоголя. Или что он якобы диабетик. В моем случае было аналогично. Когда после отравления диоксином лицо Ющенко стало обезображенным, они говорили, что он сделал пластическую операцию, которая оказалась неудачной», — подчеркивает Кара-Мурза.

«Во-вторых, садизм!» — продолжает он. «Вы, вероятно, видели видео из самолета, на котором слышно, как Навальный кричит от боли. Я кричал так же, когда меня забирала скорая помощь. Это страшные муки, ты задыхаешься, сердце бешено стучит, у меня были сильные приступы рвоты. После первого отравления я три недели пролежал в коме. Один орган отказывал за другим, иногда я был подключен одновременно к восьми аппаратам. Затем была длительная реабилитация. Мне пришлось заново учиться ходить, долгое время мог делать это только с тростью», — вспоминает Владимир.

«В России много недовольных. Взять хотя бы Хабаровск, где на протяжении нескольких недель протестуют тысячи людей. Поправки в конституцию, позволяющие Путину оставаться президентом еще два срока, никогда не были бы приняты без масштабной фальсификации результатов референдума. Прежде всего молодежь пресытилась Путиным. Для них мы, лидеры оппозиции, важны в качестве организаторов, в качестве примеров того, что можно что-то сделать, изменить. Мы не можем просто так бросить их на произвол судьбы. Поэтому нас и стремятся вывести из игры», — подчеркнул Владимир Кара-Мурза-младший.

Ранее о том, кто может стоять за отравлением Навального, высказался на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

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