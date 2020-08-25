Повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен: чем это может обернуться для украинцев

Ни для кого не секрет, что мизерные зарплаты многих украинцев давно не соответствуют даже прожиточному минимуму. Об этом любят говорить и политики, особенно в преддверии очередных выборов. Однако народные депутаты пошли дальше разговоров и во вторник приняли закон, который не существенно, но все же повышает минимальную зарплату в Украине.

В частности, уже с 1 сентября месячная минимальная зарплата поднимается на 277 гривен, с 4 723 до 5 000 грн, а почасовая зарплата увеличивается с 28,31 до 29,2 грн. Кстати, последний раз «минималку» повышали 1 января нынешнего года. Тогда она выросла на 13,2%, до 4 723 грн. Не исключено, что нынешнее повышение минимальной зарплаты не последнее. Еще в июле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал, что до конца 2021 года минимальная зарплата вырастет до 6 500 грн, в 2022 году она составит 6 700 грн, а в 2023 году — 7200 грн.

Но вернемся к повышению зарплат с 1 сентября, если, конечно, закон будет подписан президентом. Главный вопрос, который интересует многих экспертов: откуда в госбюджете возьмутся дополнительные деньги?

«Для реализации указанных инициатив в проекте изменений в государственный бюджет на 2020 год предусмотрено увеличение расходов на 4 миллиарда гривен за счет экономии 3,5 миллиарда гривен на обслуживании государственного долга, что связано с отклонением фактического курса национальной валюты в сравнении с прогнозом в бюджете на 2020 год, — сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. — Также будет пересмотрен прогноз доходов госбюджета в связи с повышением минимальной зарплаты с 1 сентября. Так, доходы будут увеличены на 500 миллионов гривен».

Кроме того, согласно пояснительной записке к законопроекту, дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц — на 461 миллиона 337,8 тысячи гривен и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров и услуг, с учетом бюджетного возмещения, — на 80 миллионов гривен.

Однако многие эксперты и предприниматели рассматривают повышение минимальных зарплат как дополнительную налоговую нагрузку для бизнеса.

«Минималку» можно повышать теми же темпами, которыми растет средняя заработная плата, — считает директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Павел Кухта. — Повышение ее значительно быстрее темпов роста средней зарплаты приведет к увеличению налогов для малого и среднего бизнеса.

Почему? Мы понимаем, что налоговые выплаты физлицами-предпринимателями привязаны к минимальной зарплате. А если говорить о наемных работниках, то многие из них если не оформлены физлицами-предпринимателями, то просто получают зарплату в конвертах. Это налоговая минимизация, но так или иначе это означает, что есть налоговая нагрузка на малый и средний бизнес. А у нас сейчас кризис, который из-за карантина в первую очередь ударил именно по нему", — считает Павел Кухта.

Кстати, в пропрезидентской парламентской фракции сомневаются в целесообразности дальнейшего повышения минимальной зарплаты, во всяком случае запланированными темпами.

«Увеличение минимальной заработной платы в 2021 году до 6,5 тысячи гривен, как планирует правительство, я считаю слишком большим для 2021 года, — заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. — Над этим показателем еще предстоит подискутировать, когда Министерство финансов представит проект бюджета на 2021 год.

Дело в том, что повышение «минималки» более чем на 30% может привести к давлению на гривню, к инфляции и дополнительному налоговому давлению на предпринимателей. Вместе с тем я считаю, что в 2021 году также необходимо повышать зарплату, но до какого другого уровня. Я считаю, что оптимальным уровнем являются 5,8−6 тысяч грн максимум на протяжении всего 2021 года", — уточнил Гетманцев.

Кстати, по мнению председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко, повышение с 1 сентября минимальной зарплаты до 5 000 гривен практически не отразится на общем уровне инфляции. По его словам, инфляция в годовом измерении составила 2,4%, а в июле у нас была дефляция 0,6%, что естественно для летних месяцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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