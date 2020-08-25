В деле об аресте акций «Мотор Сiчі» снова перенос суда и отказ вызвать представителей госорганов

Во вторник, 25 августа, несмотря на проливной дождь, в Шевченковском районном суде Киева собралось большое количество журналистов. Ведь там рассматривался важный вопрос, касающийся громкой истории об аресте акций ПАО «Мотор Сiч». Согласитесь, в любом судебном деле важно, чтобы ни у кого не возникало сомнений в непредвзятости судьи. У адвокатов, представляющих интересы владельцев крупного пакета акций «Мотор Сiчi», они возникли.



Напомним, 14 августа нынешнего года судья начал рассмотрение ходатайства о снятии ареста с акций этого предприятия, во время которого адвокаты заявили о недоверии и ходатайствовали о назначении с помощью системы автоматического распределения другого судьи. Это вопрос и рассматривался сегодня в Шевченковском районном суде. Наш корреспондент побывал на заседании.

Адвокаты Александр Максименко (слева) и Алексей Задоенко высказали мнение о том, что суд не видит государственного интереса в деле об аресте акций ПАТ «Мотор Сiч»

«Я подал заявление об отводе судьи Шебуняевой, поэтому первым и выскажусь, — начал свое выступление адвокат Александр Максименко. — Почему возникли сомнения в том, что эта судья рассмотрит дело непредвзято? Поясню. На заседании 14 августа мы ходатайствовали перед ней о том, чтобы в суд были вызваны представители заинтересованных структур и затребованы документы, относящиеся к рассматриваемому вопросу. Кого мы хотим заслушать в зале суда? Представителей ПАО „Мотор Сiч“, чтобы они рассказали о том, как арест акций предприятия отразился на его деятельности. Для того чтобы располагать полной информацией об этом, мы ходатайствовали о затребовании документации о финансовой деятельности „Мотор Сiчі“ с 2015-го по 2020 год. Мы также просили суд о вызове компетентных работников важнейших государственных органов Украины: Офиса президента, Кабинета министров, СНБО, Антимонопольного комитета и некоторых других. Дело в том, что для аргументации ареста акций „Мотор Сiчi“ СБУ использовала информацию этих государственных органов. Хотелось бы узнать, что это за информация? Кроме того, мы хотим спросить у представителей этих органов власти, как государство оценивает факт ареста акций „Мотор Сiчі“. К сожалению, судья Шебуняева ответила отказом и в вызове представителей всех этих структур, и в затребовании документов. Мы ходатайствовали о ее отводе также потому, что именно она приняла одно из решений об аресте акций „Мотор Сiчі“ (всего таких арестов наложено четыре. — Авт.). Кроме того, эта судья уже рассматривала ходатайства о снятии ареста с этих акций, с которыми в Шевченковский суд прежде обращались другие их владельцы (акции в разных долях принадлежат нескольким компаниям. - Авт.). Все это дает основания говорить о том, у судьи Шебуняевой уже сформировалось мнение о рассматриваемом вопросе, что может препятствовать объективному рассмотрению дела».



Выступивший затем адвокат Алексей Задоенко, сославшись на решения по нескольким делам из практики Европейского суда по правам человека, поддержал отвод судьи.

Однако судья Голуб приняла другое решение: «В ходатайстве об отводе судьи Шебуняевой отказать. Решение обжалованию не подлежит».

Судья Голуб отклонила ходатайство об отводе своей коллеги

«Это значит, что рассмотрение ходатайства об отмене ареста акций „Мотор Сiчі“ продолжит прежняя судья, — с досадой заявил журналистам адвокат Александр Максименко. — А раз так, у меня остаются сомнения в объективности рассмотрения дела. Кроме того, по моему мнению, суд по-прежнему не видит государственного интереса в этом деле. Тем временем экономические показатели „Мотор Сiчi“ из года в год ухудшаются, сотрудники вынуждены увольняться. А законные владельцы акций не имеют возможности созвать совет акционеров, чтобы назначить новых менеджеров, определить стратегию дальнейшего развития предприятия».

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