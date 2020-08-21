26 августа 2020

Хочу рассказать вам сегодня, друзья мои, просто потрясающую историю, которая началась с бокала обычного имбирного пива, а закончилась юридическим прецедентом, вот уже почти 100 лет используемым в судебной практике во всём мире.

26 августа 1928 года в кафе «Толли» маленького шотландского городка Пейсли встретились две давние приятельницы. И одна из них заказала себе себе грушу с мороженым, а вторая, миссис Мэй Донохью, решила побаловать себя бутылочкой доброго имбирного пива. Однако, в очередной раз добавляя в бокал замечательный напиток, миссис Донохью вдруг увидела, как из бутылки выплеснулся… дохлый слизень! Ее подруге стало плохо при одном лишь виде полуразложившегося беспозвоночного. Сама же миссис Донохью присутствия духа при этом не потеряла. Более того, решила потребовать от хозяина кафе извинений и возврата денег. А, не получив ни того, ни другого (он, видите ли, не отвечал за содержимое закупоренной бутылки!), подала в суд на производителя пива — мистера Дэвида Стивенсона из того же города Пейсли.

Главным аргументом адвоката миссис Донахью было требование к производителю проявлять заботу о потребителе его продукта — даже в том случае, когда непосредственного контакта между ними не наблюдалось. Дело это рассматривалось много лет и даже дошло до высшего суда Великобритании, до палаты лордов. Лорд Аткин, вынесший вердикт в пользу миссис Донохью, так сформулировал итог дела, о котором к тому времени писали все английские и шотландские газеты: «Правило, по которому вам следует любить своего соседа, по закону становится правилом, по которому вы обязаны своему соседу не вредить. Вы обязаны принимать благоразумные меры к тому, чтобы не допускать действий или ошибок, которые вы можете предусмотреть и которые могут навредить вашему соседу».

В качестве компенсации за свои страдания миссис Донохью получила 200 фунтов стерлингов (что соответствует нынешним 11 тысячам долларов). А в юридической практике многих стран мира этот прецедент рассматривается теперь как ответственность за халатность или ответственность из причинённого вреда. С тех пор опытные юристы говорят: «До миссис Донохью не было действенного законам защите прав потребителя. Вы не могли на самом деле судить кого угодно и за что угодно. Но отзвуки этой истории разнеслись по всему миру. И теперь это стало возможным…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.