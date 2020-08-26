Бывший заместитель экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, а сейчас — член наблюдательного совета аэропорта «Борисполь» Владимир Жмак якобы заручился поддержкой своего бывшего шефа, а также министра инфраструктуры Владислава Криклия, чтобы получить должность главы правления «Укрзалізниці», утверждает политолог Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте «Цензор.НЕТ».

Правительство скоро должно назначить председателя правления «Укрзалізниці» Владимира Жмака.

Ранее в СМИ писали, что еще до того, как стало известно о решении Набсовета УЗ, аналитик Дмитрий Марунич сообщил, что Владимир Жмак заручился поддержкой «бэк-офиса» министра инфраструктуры Владислава Криклия и председателя исполнительного комитета Совета реформ Украины, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

«Среди всех кандидатов, по странному стечению обстоятельств, самым достойным оказался бывший заместитель Саакашвили в Одесской ОГА, а сейчас — член наблюдательного совета аэропорта „Борисполь“ Владимир Жмак, — написал Сазонов. — К сожалению, есть все основания утверждать, что его кандидатуру поддержали не из-за значительного профессионализма, а из-за очередных кулуарных договоренностей. И это вызывает кучу вопросов к самому конкурсу».

Он считает, что у Жмака оказалось мощное лобби.

«Причем „рекомендовали“ его сразу с двух сторон. Первый лоббист — это нынешний „главный реформатор“ Саакашвили, который не только был руководителем Жмака в Одесской ОГА, но и учился вместе с ним в Институте международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Второй лоббист — это министр инфраструктуры Владислав Криклий, который сначала с помощью манипуляций убедил руководителей в профессиональной пригодности Жмака, а затем методами, далекими от моральных, „обработал“ членов наблюдательного совета. В кулуарах говорят, что на теме „Укрзалізниці“ Саакашвили и Криклий сейчас „подружились“ и уже рисуют схемы дальнейшего сотрудничества», — написал Сазонов.

Напомним, в 2017—2019 годах временно исполняющим обязанности главы правления «Укрзалізниці» был Евгений Кравцов. В январе 2019-го его назначили на эту должность, а в январе 2020-го Кабмин согласовал увольнение Кравцова.

5 февраля был назначен временно исполняющим обязанности председателя правления «Укрзалізниці» Марчек Желько. Набсовет в апреле рекомендовал отправить его в отставку. С середины апреля исполняющим обязанности председателя правления УЗ является Иван Юрик.

Поиском, отбором и собеседованиями занималась независимая компания «Boyden Украина». Среди финалистов конкурса, кроме Петра Чернышова, также были Ростислав Шурма, которого поддерживал Офис президента, и Иван Юрик.

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