Курс доллара поднимется или упадет: мнения экспертов разделились

Если на прошлой неделе курсы иностранных валют по отношению к гривне росли, то после праздничных выходных гривня вновь начала укрепляться. С пятницы, 21 августа, американская валюта подешевела на 4 копейки, а европейская — на 14 копеек. Так, 26 августа НБУ установил официальные курсы на уровне 27,44 грн за доллар и 32,41 грн за евро. Некоторое укрепление гривни наблюдается и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,29 грн, купить — по 27,54 грн; евро — сдать по 32,01 грн, купить — по 32,47 грн. Однако некоторые эксперты прогнозируют, что курс доллара все же будет расти.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,31 грн до 27,44 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время увеличились с 27,28−27,30 грн до 27,41−27,44 грн (+0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках в течение недели выросли с 27,16−27,41 грн до 27,32−27,59 грн (+0,6% - +0,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста курса продажи.

Во время встречи главы Нацбанка Кирилла Шевченко с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин обсудили продолжение сотрудничества Украины с международными партнерами, в частности, с МВФ, реформу корпоративного управления в государственных банках, снижение доли плохих кредитов в госбанках, сообщила пресс-служба НБУ. Глава НБУ отметил, что центробанк выполнил все обязательства в сфере его ответственности в рамках программы сотрудничества с МВФ.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,5−27,6 грн, а наличный доллар в банках — около 27,5−27,8 грн", — прогнозирует Иосуб.

Однако другие эксперты не видят особых причин для укрепления американской валюты.

«После «больших выходных» на межбанковском валютном рынке Украины прошли достаточно динамичные торги, в ходе которых доллар немного ослаб против гривни, единая европейская валюта тоже укрепилась, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ принимал активное участие в торгах, выкупая доллар по 27,40 грн и не давая ему упасть ниже данной отметки. После обеда спрос на доллары был практически исчерпан, большинство сделок проходило напрямую с регулятором. Торги для доллара США закрылись на отметке в 27,40 грн, курс евро к гривне укрепился до 32,41 грн.

Основными факторами, которые будут на этой неделе влиять на курс украинской валюты, станут взаиморасчеты с бюджетом, возмещение НДС экспортерам и перечисление им валютной выручки банками сразу за два дня. Также в пользу гривни сыграют продажи населением валюты перед выходными, которые сформировали в банках излишки по валютным запасам. На межбанке НБУ будет вмешиваться в процесс курсообразования в тандеме с госбанками.

На мировых рынках доллар продолжает торговаться выше минимумов мая 2018 года. На этой неделе мы ждем данных по ВВП США. Евро против доллара США вошел в ценовой диапазон 1,1965−1,1734. Курс доллара к гривне ожидается в границах 27,25−27,58 грн, евро к гривне — 32,35−33,15 грн", — считает Андрей Гойлов.

Весьма любопытно, что, несмотря на экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, вклады физических лиц в банках Украины выросли. Общая сумма вкладов физлиц в банках — участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 августа 2020 года составляла 553,4 млрд грн, что на 14,8 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 июля этого года (538,6 млрд грн).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2020 года:

* вклады в национальной валюте — 317,4 млрд грн (+1,4 млрд грн за месяц);

* вклады в иностранной валюте — 236,0 млрд грн (+13,4 млрд грн за месяц).

По состоянию на 1 августа 2020 года в реестре участников ФГВФЛ насчитывалось 74 банка.

Стоит отметить, что в связи с протестами в Беларуси курс национальной валюты этой страны резко пошел вниз. Однако, по мнению экспертов, девальвация белорусского рубля не отразится на экономике и финансовой системе Украины.

173

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter