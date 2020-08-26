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Мир

Обнищание грозит почти 100 млн человек: Всемирный банк ухудшил прогноз последствий пандемии COVID-19

12:59 26 августа 2020
нищий

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по поводу последствий пандемии COVID-19 для экономики. По оценкам банка, от 70 млн до 100 млн человек могут оказаться за той гранью, где начинается абсолютная нищета.

Ранее специалисты банка предполагали, что число нищих увеличится, но рассчитывали, что их будет не более 60 миллионов. Абсолютную бедность Всемирный банк определяет, как ежедневный доход менее 1,90 доллара на человека, сообщает Голос Америки.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс объясняет, что обнищание, с одной стороны, вызвано сокращением рабочих мест во время пандемии, а с другой стороны, в ряде регионов возникли проблемы с поставками продовольствия.

«Чем дольше экономический кризис, тем больше людей скатываются в абсолютную нищету», — предупреждает президент Всемирного банка.

Напомним, ранее в ООН обнародовали прогноз, что из-за пандемии уровень бедности в Украине возрастет до 50%. При этом в категорию бедных попадут почти 60% детей.

При этом, по оценкам социологов, уровень абсолютной бедности в Украине — когда денег не хватает даже на еду — практически не изменился.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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