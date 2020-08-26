Новое поколение, которое растет в борьбе, будет знать, что свобода не бывает дарована, — Юрий Бутусов

«Так выглядит независимость. Независимость — это тот, кто отдает ей самого себя. Это тот, кто несет эту утрату на своих руках, сохраняя гордость за свою страну. Тот, для кого независимость не шоу, не политика — а личный выбор, с которого никогда не свернуть.

Дочь погибшего от ранения, полученного 13 июля морпеха Ярослава Журавля несет портрет отца. Это их день. Это Марш, который сплачивает нас в нацию. И новое поколение, которое растет в этой борьбе и в этих маршах, будет знать, что свобода никогда не бывает дарована, что это привилегия сильных и гордых защищать свои принципы до конца.

И еще. Поиски раненого Журавля, который полз к своим, но и так и не получил помощи, находились под личным контролем президента. Однако спасти раненого не удалось. Почему, как это произошло, какие уроки, какие выводы сделаны — ни одного официального заявления не прозвучало, никаких выводов не сделано. Война остается личным подвигом тех, кто взял на себя эту тяжелую ношу", — пишет Бутусов в Facebook.

Напомним, что разведчик Ярослав Журавель погиб 13 июля в районе Зайцево в Донецкой области при попытке эвакуировать тело павшего офицера. Журавель был ранен, и его так и не смогли эвакуировать из нейтральной зоны.

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